Slalompremiär i Myhrers backe

Det har börjat snöa i Levi, inte mycket och det ska inte behöva spela någon roll, för underlaget är stenhårt.

Söndagen är herrarnas dag och come back i pisten för Marcel Hirscher, som tog ett sent beslut efter träning hemma i Reiter Alm.

Därmed skurvas motståndet upp ett ordentligt snäpp, för om Myhrer trivs i det isiga hanget så gör också Marcel Hirscher och inte minst Henrik Kristoffersson det, liksom Hirschers kompis Mario Matt. I den gruppen bör segraren återfinnas, men en varning för Myhrer och Mattias Hargin.

Precis som André gör Mattias sin nionde start i Levi och bortsett från första året, har han aldrig varit sämre än elva i Levi. Men aldrig på pallen. Det har däremot André, två gånger, etta 2012 och tvåa 2010.

Utan tvekan är det slagläge för en ny gondol till Sverige, även Anja Pärson har en gondol som bär hennes namn.

Ingen av svenskarna har dock vunnit någon egen ren, men det har Hirscher och Kristoffersen.

Nu struntar nog Myhrer och Hargin i ren och gondolbubbla. Istället handlar det om att inleda OS-säsongen på bästa tänkbara sätt när de går ut med startnummer 12 för Hargin och 14 för Myhrer.

Sedan blir det en stunds väntan på näste svensk i backen. 2016 var Kristoffer Jakobsen tolva, men sedan tog det stopp i världscupen. Bortsett från en 23:e plats i Adelboden har det varit resultatlösa insatser för Kristoffer.

Come back i världscupen gör Östersunds Anton Cassman. Come back är kanske att ta i för Anton hann bara köra Sölden 2015 för att sedan bli skadad i Alta Badia. Nu två år senare har han jobbat sig tillbaka till världscupen och kvalat in till premiären i Levi.

– Kul att vara tillbaka. Jag har haft bra träning och håller underlaget så är det bara att ge järnet, ler Anton som startar sista av svenskarna med startnummer 74. Men i Levi brukar det hålla bra. Det utnyttjade Kristofer Jakobsen ifjol med startnummer 66.

SVT sänder herrarnas slalompremiär i Levi, med start klockan 10.