Tre länsmedaljer när alpina USM avslutades i Funäsdalen

Storslalom och slalom var som vanligt finalgrenar i helgen. Där blev det totalt tre länsmedaljer och elva topp 10-placeringar.

Medaljerna kom alla i storslalom. Lisa Nyberg, Åre och Anton Rösnäs, Vemdalen, vann guld i de två yngsta klasserna, medan William Jonsson, Klövsjö, var tvåa i H16.

Anton Rösnäs hade öppnat USM med två raka femteplatser och därför var guldet i storslalom inte helt oväntat.

– Jag gjorde ett okej förstaåk, inte perfekt för jag hade ganska kantiga skär och fick inte till det rätta flytet, säger Anton som ändå åkte väldigt fort och hade en klar andraplats, tre tiondelar från ledaren men sex tiondelar före trean.

Några defensiva tankar fanns inte i Rösnäs huvud inför starten av det andra åket.

– Jag ville försöka vinna och kände aldrig att jag skulle ta det försiktigt för att få en medalj. Banan var ganska lätt och då lönar det sig inte att vara feg, kommenterar Anton Rösnäs som gick i mål som ledare. Och feg var han verkligen inte för efter mål brakade Anton rätt genom målfållenätet och landade utmattad i snön.

Lisa Nyberg körde ur i slalom, men måste ändå vara helnöjd med sitt första USM. Guld i störtlopp, super-G och storslalom, visar att Åre har fått ännu en stortalang.

Pappa Fredrik Nyberg, före detta landslagsåkare och VC-vinnare, myste förstås där han stod i målfållan i Funäsdalen.

Vid sidan av Nyberg och Rösnäs gjordes även andra starka prestationer av länsåkare. Helgens tredje medalj kom genom William Jonsson, Klövsjö – tvåa i H16,

En fjärde- och femteplacering blev det i storslalom genom Kevin Lundqvist, Vemdalen i H16, respektive Grete Halvarsson, Åre, i D15.

En jämn och stabil körning noterar vi från Ragundas Clara Amrén, som var sjua och åtta i de i helgen i D15. Samma omdöme gäller Edsåsdalens Klara Persson som hade placeringsraden 9 och 11.

FUNÄSDALEN, USM

Storslalom

D 16 (54): 1) Ellen Robèrt, Bollnäs 1:24.81, 2) Hedda Martelleur, Uppsala 1:25.25, 3) Moa Boström Mussener, do 1:25.47... 9) Klara Persson, Edsåsdalen 1:27.83, 18) Elin Rudh, Östersund-Frösö 1:30.64, 31) Eira Hjartardottir, do 1:36.54, 42) Moa Lyrén, Åre 1:42.07, 51) Kajsa Gunneriusson, do 1:54.65.

H 16 (41): 1) William Hansson, Mälaröarna, 1:20.19, 2) William Jonsson, Klövsjö 1:21.29, 3) Erik Oredsson, Lidingö 1:21.75... 6) David Fredrikson, Åre 1:23.49, 35) Harald Granath, do 1:33.89.

D 15 (90): 1) Lisa Nyberg, Åre 1:31.15, 2) Hanna Aronsson Elfman, Kil 1:31.91, 3) Emma Sahlin, Sollentuna och Olivia Sellstedt, Järfälla 1:32.97... 7) Clara Amrén, Ragunda 1:33.57, 10) Celine Loft, Klövsjö 1:34.76, 11) Grete Halvarsson, Åre 1:34.80, 15) Regina Falk, Ragunda 1:35.09, 17) Elin Kallström, Åre 1:35.38, 26) Sara Åkerström, Östersund-Frösö 1:37.55, 39) Alice Fortkord, Åre 1:39.75,69) Vera Johansson, Östersund-Frösö 1:46.06, 76) Josefine Enqvist, do 1:48.59,

H 15 (58): 1) Anton Rösnäs, Vemdalen 1:29.59, 2) Manne Kemhagen, Norrköping 1:30.52, 3) 3) Oskar Gillberg, Täby 1:30.99... 29) Kalle Edholm, Åre 1:35.83, 35) Oskar Laursen, do 1:37.29,

Slalom, söndag

H16 (57): 1) Filip Åberg, Nolby 1.38,72... 5) Kevin Lundqvist, Vemdalen 1.40,07, 13) Atle Wallin, ÖFS 1.41,83, 39) Harald Granath, Åre 1.47,37.

D16 (68): 1) Hanna Larsson, Mälaröarna 1.44,85... 11) Klara Persson, Edsåsdalen 1.46,51, 25) Elin Rudh, ÖFS 1.49,35, 26) Karolin Edfalk, Edsåsdalen 1.49,42, 32) Julia Zeitz. Åre 1.50,64, 40) Eira Hjartardottir, ÖFS 1.52,03, 51) Kajsa Gunneriusson, Åre 1.56,68.

H15 (49): 1) Adam Hofstedt, Karlstad 1.24,14... 18) Anton Rösnäs, Vemdalen 1.28,90, 20) Arvid Borg, Funäsdalen 1.29,12.

D15 (71): 1) Melanie Dahlberg, Landskrona 1.24,72... 4) Grete Halvarsson, Åre 1.28,90, 8) Clara Amrén, Ragunda 1.30,93, 10) Sara Åkerström, ÖFS 1.31,60, 50) Sofie Björn, do 1.44,02, 51) Elin Kallström, Åre 1.44,40.