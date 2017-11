Då presenteras truppen till världscuppremiären i Ruka: "Vi har en del klart"

I samband med Gällivarepremiären tar även det svenska landslaget ut truppen till världscupen i Ruka. Under söndagsmorgonen meddelande svenska skidförbundet att den presenteras på måndag klocka 13:00.

– Vi har en del som vi har klart men det är ingenting som jag vill kommentera eller gå in på just nu, sa Rikard Grip efter lördagens tävling.