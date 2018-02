Halfvarsson och Hellner topp tio i längdskidorna – Cologna överlägsen vinnare av OS-guldet

Damernas 10 km på torsdagen resulterade i ännu en medalj för de svenska längddamerna, när Charlotte Kalla följde upp sitt guld med att ta ett silver.

Tre svenska medaljer för damerna hittills, men ingen för herrarna i de två distanser de hittills kört, där Oskar Svenssons femteplats i sprint var den bästa placeringen hittills.

På fredagen var det chans för de svenska herrarna att ta sin första medalj, och kanske skulle det bli just tredje gången gillt?

De startande svenskarna var Calle Halfvarsson, Jens Burman, Marcus Hellner och Daniel Rickardsson, där Jens Burman var förste svensk ut som nummer 36.

Och efter 6 kilometer såg det bra ut för Halfvarsson, som då låg först i den mellantiden. Också Hellner gick in bra i mellantiden på 6 kilometer, där han gick in på en sjätteplats.

Halfvarsson fortsatte bra in på mellantiden på 9,8, men då hade inte ryske Spitsov gått in och både Holund, Cologna och Krüger, som hade gått väldigt snabbt in på mellantiden vid 6 kilometer, var kvar.

Calle Halvfarsson gick till slut in 0,9 sekunder före finske Matti Heikkinen. Men OS-gulddrömmarna grusades snabbt, när Denis Spitsov gick in över 30 sekunder före Halfvarsson.

Och ingen av svenskarna rådde på de riktigt stora namnen. Speciellt inte Dario Cologna, som för dagen var absolut snabbast och låg 25 sekunder före Krüger vid mellantiden på 9,8 kilometer.

Bäst av alla var också Dario Cologna in i mål, där han gick in 18 sekunder före norske Krüger, och schweizaren tog sitt tredje OS-guld och sitt andra i rad på 15 km.

För svenskarnas del var det trots uteblivna medaljer, ett enormt formbesked med Halfvarsson på en åttonde plats och Hellner på en nionde plats, där Daniel Rickardsson tog en elfte plats och Jens Burman gick in på 18:e.

Nästa lopp för de svenska herrarna körs på söndag, när stafett väntar.