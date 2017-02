Här är länsresultat från längd-SM i Söderhamn

Söderhamn, längd-SM

Skiathlon, herrar (75): 1) Marcus Hellner, Gellivare 1.11,53, 2) Jens Burman, Åsarna 1.11,56, 3) Anders Svanebo, Stockvik 1.11,57... 9) Petter Engdahl, Östersunds SK 1.12,08, 10) Simon Lagesson, Åsarna 1.12,18, 22) Olof Jonsson, Trillevallen 1.15,06, 26) Edvad Sundman, Åsarna 1.15,29, 27) Victor Hallquist, do 1.15,35, 30) Emil Svensson, do 1.15,56, 38) Rasmus Hörnfeldt, Östersunds SK.117,14, 41) Nils Persson, do 1.17,58, 45) Gustav Rotvold, Åsarna 1.18,18, 46) Henrik Ottosson, do 1.18,20, 54) Konrad Myhr, do 1.19,47, 56) Håkan Emilsson, Offerdal 1.20,28.

Skiathlon, damer (45): 1) Charlotte Kalla, Piteå 37,37, 2) Stina Nilsson, Mora 39,14, 3) Emma Wikén, Åsarna 39,34...10) Hedda Bångman, Offerdal 41,38, 13) Lisa Dahl, do 41,57, 14) Frida Hallquist, Åsarna 41,57, 20) Sara Hallquist, do 42,50, 23) Lisa K Svensson, do 43,45, 27) Wilma Jönsson, Östersunds SK 44,24, 29) Caisa Martinsson, do 44,30, 32) Josefina Sundman, Åsarna 45,23.

Sprint, herrar (99): 1) Teodor Peterson, Umeå, 2) Karl-Johan Westberg, Borås, 3) Oskar Svensson, Falun/Borlänge, 4) Emil Jönsson, AnnaEmil, 5) Simon Persson, Umeå, 6) Johan Edin, Mora... 11) Olof Jonsson, Trillevallen, 18) Simon Lagesson, Åsarna, 22) Henrik Ottosson, do, 29) Mattias Bångman, Offerdal, 31) Nils Persson, Östersund, 35) Max Novak, Offerdal, 37) Emil Persson, Östersunds SK, 40) Jakob Jansson, do , 41) Håkan Emilsson, Offerdal. 44) Emil Svensson, Åsarna, 45) Elias Dahl, Offerdal, 47) Rasmus Hörnfeldt, Östersunds SK, 49) Gustav Rotvold, Åsarna, 51) Jonatan Engdahl, Trillevallen, 52) Hannes Stenström, do.

Sprint, damer (49): 1) Jonna Sundling, Umeå, 2) Jennie Öberg, Piteå, 3) Evelina Settlin, Hudiksvall, 4) Emma Wikén, Åsarna, 5) Anna Haag, AnnaEmil, 6) Elina Rönnlund, Umeå,,, 9) Lisa K Svensson, Åsarna, 17) Lisa Dahl, Offerdal, 19) ida Indahl, do, 20) Sara Hallquist, Åsarna, 21) Frida Hallquist, do, 25) Caisa Martinsson, Östersunds SK, 32) Matilda Björn, do.

15 km herrar (122): 1) Emil Jönsson, AnnaEmil 38,19, 2) Daniel Rickardsson, Hudiksvall 38,21, 3) Simon Andersson, Falun/Borlänge 38,30. 4) Jens Burman, Åsarna 38,42... 7) Simon Lagesson, do 39,07, 15) Oskar Kardin, Östersunds SK 40,10, 18) Edvard Sundman, Åsarna 40,23, 27) Petter Engdahl, Östersunds SK 40,59, 28) Emil Svensson, Åsarna 40,59, 29) Håkan Emilsson, Offerdal 41,03, 34) Rasmus Hörnfeldt, Östersunds SK 41,13, 35) Henrik Ottosson, Åsarna 41,13, 38) Victor Hallquist, do 41,22, 40) Nils Persson, Östersunds SK 41,26, 44) Emil Persson, do 41,27, 46) Max Novak, Offerdal 41,30, 47) Olof Jonsson, Trillevallen 41,30, 51) Konrad Myhr, Åsarna 41,43, 53) Gustav Rotvold, do 41,49, 69) Elias Dahl, Offerdal 42,59.

10 km, damer (51): 1) Charlotte Kalla, Piteå 28,13, 2) Ida Ingemarsdotter, Åsarna 29,21, 3) Jonna Sundling, Umeå 29,40... 5) Emma Wikén, Åsarna 29,44, 13) Ida Indahl, Offerdal 30,47, 17) Hedda Bångman, do 31,15, 20) Frida Hallquist, Åsarna 31,52, 22) Lisa Dahl, Offerdal 31,55, 27) Lisa K Svensson, Åsarna 32,35, 30) Sara Hallquist, do 33,01.