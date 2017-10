Snö från i fjol stoppade cyklisterna

Fram till onsdag kväll körs det fram snö och prepareras för extremskidsprint.

Men den ansvarige för tävlingarna under fredagen, lördagen och söndagen – Ante Andersson, lovade på måndagseftermiddagen att det senare under dygnet skulle göras i ordning en tillfällig slinga gång- och cykelväg via parkeringen ovanför Berners.

Han är ordförande inom längdkommittén inom Jämtland Härjedalens skidförbund, som tillsammans med Mittmedia och Berners anordnar veckoändans sprinttävlingar med 100-meterlopp.

Världsrekordhållarna både på herr- och damsidan finns med. Det är Ludde Jensen från Norge som kört på 11,03 sekunder och Marte Nordlunde från Norge som åkt på 12,47.

Även andra utländska elitåkare deltar, liksom en stor del av den svenska skideliten.

Också cirka 150 skidungdomar mellan 9 och 16 år från Jämtlands län är med, och lika många länsåkare från 17 års ålder och uppåt.

Överskottet från tävlingarna går till de 26 skidklubbarna med ungdomsverksamhet i Jämtlands län.

Läs mer:

Se hur ÖSK-spåren täcks med snö

Nu öppnar konstsnöspåret vid skidstadion - kommunen bjuder på skidåkning

Konstsnö är hårdvaluta i kampen om skidåkarna