Stjärnspäckad Supersprint i Östersund väntar när Sverigeeliten deltar

Det är uppladdat för skidfest nästa helg, för första gången arrangeras Vinterfestivalen och Supersprinten Östersund. Det unika är att åkarna kommer att tävla mot varandra på en 100 meters bana. Flera från det svenska landslaget kommer att delta. Stina Nilsson, Ida Ingemarsdotter, Hanna Falk och världsrekordhållaren på 100 meter Marthe Nordlunde är några av deltagarna på damsidan. På herrsidan kommer norrmannen Ludvig Jensen att vara på plats för att jaga ett nytt världsrekord. Jensen satte nyligen ett nytt rekord i Norge i Hamar på tiden 11,03. Bland Sverigeeliten kommer bland annat Marcus Hellner, Calle Halfvarsson och Teodor Peterson ställa upp.

Det kommer även att köras ungdomstävlingar och de bästa kommer att få ställas mot eliten. Tävlingarna kommer att pågå mellan den 27–29:e oktober och det hela startar med företagsrace.

Deltagarlista VW Supersprint:

Herrar: Ludvig Jensen, NOR (världsrekordhållare), Ragnar Bragvin Andresen, NOR, Sigurd Braathen Reistad, NOR, Kristian Santiago Ankersen, NOR, Mads Hannibal Berthelsen, DEN, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Teodor Peterson, IFK Umeå , Oskar Svensson, Falun/Borlänge SK, Erik Silfver, FK Umeå , Marcus Hellner, Gällivare Skidallians, Karl-Johan Dyvik, IFK Mora SK, Simon Persson, IFK Umeå, Anton Persson SK Bore, Viktor Thorn, Ulricehamns IF, Olof Jonsson, Trillevallens SK ), Pontus Hermansson, SK Bore, Gustav Eriksson, IFK Mora SK, Axel Ekström, Garphyttans IF, Simon Andersson, Falun/Borlänge SK (landslaget grupp 2), Eddie Edström, Stockviks SF, Hugo Jacobsson, Falun/Borlänge SK , Simon Lageson, Åsarna IK , Marcus Fredriksson, Lycksele IF , Jens Burman, Åsarna IK , Robin Bryntesson, Sockertoppen IF, Max Novak, Offerdals SK.

Damer: Marthe Nordlunde, NOR (världsrekordhållare), Stina Nilsson, IFK Mora SK , Hanna Falk, Ulricehamns IF , Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Jennie Öberg, Piteå Elit, Jonna Sundling, IFK Umeå, Anna Dyvik, IFK Mora SK, Linn Sömskar, IFK Umeå , Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Maja Dahlqvist, Falun/Borlänge SK , Elin Mohlin, Hudiksvalls IF, Moa Molander Kristiansen, Falun/Borlänge SK, Jenny Solin, Sollefteå SK, Moa Lundgren, IFK Umeå , Sofia Henriksson, Piteå Elit ,Emma Wikén, Åsarna IK, Moa Olsson, Falun/Borlänge SK , Lisa Vinsa, Piteå Elit, Ebba Andersson, Sollefteå SK , Ida Dahl, IFK Mora SK, Frida Hallquist, Åsarna IK, Jenny Larsson, Gällivare Skidallians, Maria Jonasson, ÖSK, Jennie Jirhed, ÖSK, Maja Majbäck, Jukkasjärvi IF, Bettan Högberg.

Program

Fredag 27 oktober14,00 Vinterfestivalen öppnar14,00-20,00 Intersport Skidmässa15,00 Bryntes sällskapsresa16,00 Invigning Vinterfestivalen16,30-18,30 VW Supersprint, Företagsracet20,00-01,00 Supermingel med bl a underhållning av Tommy Nilsson

Lördag 28 oktober10,00-20,00 Intersport Skidmässa11,00-12,00 JHSF Skidting 201712,00-13,30 Föreläsningar14,00 Premiärvisning av VW’s nya skid- och vinterpaket15,00 Premiärvisning av landslagets nya Craft-kollektion15,30-17,30 VW Supersprint: Prolog ungdom17,30-17,45 VW Supersprint: Prolog parasport17,45-19,00 VW Supersprint: Prolog elit20,00-01,00 Superbankett med bl a show med Rob’n’Rac med D-Flex feat. Linda Bengtzing

Söndag 29 oktober09,00-16,00 Intersport Skidmässa09,30-10,15 VW Supersprint: Finaler ungdom10,15-10,45 Parasportutmaningen11,00-12,15 Direktsändning SVT Sportstudion: VW Supersprint: Finaler elit12,15-13,00 VW Supersprint: Ungdomsutmaningen13,00-13,30 Prisceremoni VW Supersprint16,00 Vinterfestivalen slut