SVT:s expert lyrisk efter Petersons världscupspremiär: "Bästa vi har sett på länge"

Calle Halfvarsson och Teodor Peterson tog sig båda till sprintfinalen i världscupspremiären i finska Ruka. Där ställdes de mot två norrmän, Paul Golberg och Johannes Klaebo.

Och det blev varannan norrman, varannan svensk över mållinjen. Först in var fenomenale Paul Golberg. Därefter var det jämnt. Halfvarsson låg tvåa in på upploppet, och lyckades så när hålla Klaebo bakom sig. Peterson låg trea in på upploppet, men orkade inte hålla 20-årige Klaebo bakom sig.

– Det är hans bästa sprint, säger SVT:s expertkommentator Anders Blomquist om Halfvarssons insats.

– Tvåa i klassik stil, det är ruggigt bra av honom, och av Peterson. De var mycket mer på i finalen, och mer aktiva från start. Och så när att de höll de Klaebo bakom sig fortsätter Blomquist innan han utbrister:

– Teodor Petersons öppning på den här säsongen är den bästa vi har sett på länge.