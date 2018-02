Bragdlopp av Bredbypajken gav OS-guld – här är Fredrik Lindström största ögonblick i karriären

Det var i början av 2000-talet som allt började för Fredrik Lindström. Det byggdes en skjutvall hemma i Bredbyn och 13-åriga Fredrik, som då redan börjat med skidor, blev nyfiken och provade.

Därefter har det rullat på och på meritlistan finns bland annat två individuella VM-brons, fyra pallplatser i världscupen, ett guld i lag-stafett och tre olympiska spel.

24 juli, 1989: Fredrik Lindström föds och växer upp i Bredbyn, utanför Örnsköldsvik.

12 december, 2008: Fredrik Lindström har gjort ett inträde i det svenska landslaget och gör debut i världscupen i Hochfilzen, Österrike och åker in på en 47:e plats.

Det är år 2009 och Fredrik Lindström debuterar i herrstafetten, i världscupen, och så bra det går för debutanten – det blir nämligen en förstaplats i Vancouver.

12 februari, 2010: Fredrik Lindström deltar i sin första OS i Vancouver.

2 december, 2011: En 22-årig Fredrik Lindström lovordas av dåvarande förbundskapten Staffan Eklund.

– Fredrik är mogen och har bestämt sig för att bli en bra skidskytt. Jag tror mycket på honom i framtiden, menar Staffan Eklund i en tidigare intervju med Allehanda.

5 december, 2011: Fredrik Lindström står för sin bästa ingång i världscupen någonsin i Östersund. Allehandas reporter Jonny Dahlgren skriver följande efter superprestationen: "Fredrik Lindström, visade åter bra klass och körde upp sig till en 15:e plats vilket gav honom 26 nya världscuppoäng. Vår näste store skidskytt, för det kommer han att bli, har efter tävlingarna i Östersund fått en ingång i världscupen han aldrig varit i närheten av tidigare."

– Kan inte vara annat än nöjd med den här öppningen. Jag tycker att jag gjorde ett nytt bra lopp idag igen och det känns verkligen bra i kroppen. Åkformen är bra och skyttet har varit okey. Det ska verkligen bli spännande med fortsättningen i världscupen, konstaterade den sympatiske 22-åringen efter världscupen i Östersund.

20 januari, 2012: Fredrik Lindström tar sin första världscupseger i italienska Antholz-Anterselva. Dagen efter följde han upp genom att komma fyra i masstarten.

– Jaa, jag vet inte vad jag ska säga. Allt satt på plats i dag. Jag har ju känt att något har varit på gång men ... I dag var min dag. Det är så gött!, sa en lycklig Lindström efteråt.

11 mars, 2012: Fredrik Lindström tar sin första första mästerskapsmedalj på Chiemgau-Arena i Ruhpolding, Tyskland. Det blir ett brons för Bredbynspojken, som blir slagen av Martin Fourcade och tvåan Björn Ferry.

12 maj, 2012: Fredrik Lindström har fått sitt stora genombrott och beskrivs som ett av Sveriges medaljlöften i OS, 2014, i Sotji.

Allehanda träffade Bredbyndspojken en solig eftermiddag och då hyllar talangen Björn Ferry och Carl-Johan Bergman.

– Jag tog det här steget in i världstoppen på grund av att jag inte haft för bråttom. Jag har varit med i landslaget ett tag och under tre säsonger har jag lärt mig oerhört mycket av Ferry och Bergman. Jag har fått tid på mig att växa in i det här och i vinter var jag mogen att ta steget.

När Fredrik Lindström försöker förklara anledningen till sitt stora genombrott kommer allt som oftast Björn Ferry och Carl-Johan Bergman på tal, två mentorer, två världsstjärnor.

– De är suveräna. Trots att vi tävlar i en individuell sport fungerar vi som ett lag och de är fantastiskt bra på att hjälpa till. Allt är väldigt familjärt i landslaget och man har ju snappat upp en del, säger Fredrik med ett brett leende – igen.

8 februari, 2013: Fredrik Lindström är nära att ta sin andra världscupseger i karriären. Men ett fall, i slutet av loppet, satte stopp och Lindström blev slagen med 6,5 sekunder av Martin Fourcade.

– Jag gick lite snävt in i utförsbacken och tog en ny linje än tidigare. Och det var lite isigt just där. Jag stod stilla i botten av backen och skulle bygga upp farten igen. Man blir stressad och drar på sig mycket mjölksyra, säger Lindström i en intervju med Allehanda.

Varför valde du den linjen?

– Man är väl lite dum när mjölksyran är uppe bland hjärncellerna och spökar, sa han och log.

Segraren Martin Fourcade tyckte synd om Fredrik Lindström efteråt.

– Fredrik var starkare än mig och skulle ha vunnit om han inte ramlat. Det är en trevlig kille och en av de bästa åkarna i världscupen, sa fransmannen som även vann distansen i Östersund.

7 februari, 2013: Fredrik Lindström tar sin andra världsmästerskaps medalj under skidskytte-VM i vid tjeckiska Vysočina. Den här gången blir det också ett brons. När säsongen slutligen är över placerar sig Lindström på en sjundeplats i den totala världscupen.

19:e januari, 2014: OS i Sotji stundar, men innan avfärd väntar en stafett i världscupen i Antholz. Genrepet inför de olympiska spelen går lysande. Tobias Arwidson, Björn Ferry, Fredrik Lindström och Carl Johan Bergman förde det svenska laget till en andraplats efter Frankrike, slagna med bara 2,6 sekunder.

18 februari 2014: OS i Sotji kommer och det är med blandade resultat som Bredbynspojken summerar mästerskapet, men en sjätteplats i masstarten blir Lindströms bästa resultat.

3 december, 2016: De blågula ljusglimtarna har varit få när det kommit till herrarnas skidskytte de senaste åren. Fram till nu – Fredrik Lindström kör in som tvåa, endast slagen av franske superstjärnan Martin Fourcade, i världscupssprinten, i Östersund, och fick därmed klättra upp på pallen för första gången på tre år.

Året har blivit 2018 och förberedelserna för ett ett nytt OS är i full gång. Fredrik Lindström visar upp en god form och kan tillsammans med Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, och Jesper Nelin tar hem stafettsegern i tyska Oberhof.

20 februari, 2018: Efter en staplande start i Sydkorea petas Lindström inför mixstafetten. Det är istället de unga, talangerna Jesper Nelin och Sebastian Samuelssons om får chansen tillsammans med Hanna Öberg och Mona Brorson.

Men efter ett hastigt insjuknade lämnar Samuelsson sin plats till Lindström och det slutade med en pallplats.

23 februari, 2018: Sverige gick ut i delad ledning på den sista sträckan med Norge, men Fredrik Lindström hade iskalla nerver, sköt bara en bom och kunde defilera hem ett sensationellt OS-guld.