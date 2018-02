Petad för formstarka supertalangerna – Lindströms förklaring: "Kom in med dubbla antibiotikakurer"

Läs också: (+) Nelin får chansen i mixstafetten och Lindström petas – här är hela laget: "Aldrig kul att bli satt utanför"

Veteranen Fredrik Lindström var förhand kanske ett självklart val i mixstafetten under OS. Men bara en dryg vecka innan mästerskapet åt han antibiotika och missade i princip hela förlägret i Östersund. Trots det har Lindström åkt alla distanser hittills under mästerskapet. Men under måndagens presskonferens i Pyeongchang släppte förbundskaptenen Wolfgang Pichler laget till tisdagens mixstafett. Lindström fanns inte med efter att ha petats.

– Det är klart det är tråkigt men det känns som att vi kommer att ha ett bra lag oavsett hur vi ställer upp. Det är just känslan att man gärna hade åkt själv men jag förstår ändå uttagningen. Både Jesper och Sebastian har gjort sina livs bästa placeringar och lopp. Det är klart att de förtjänar att åka, säger han.

Efter Sebastian Samuelssons skrällsilver och Jesper Nelins starka prestationer under mästerskapet blev valet för Pichler svårare. Trots besvikelsen ser Lindström fram emot herrarnas stafett.

– Det är min nästa uppgift. Jag får några dagar med träning framför mig. I och med det här så blir jag ännu mer sugen. Det ska bli riktigt kul och det här hade jag som höjdpunkt redan innan OS. Det kommer att vara något alldeles särskilt, säger han.

Vad tror du om Sveriges chanser?

– De är goda. Det kanske bara är jag som inte har satt personbästa av herrarna. Visst att jag kom in med dubbla antibiotikakurer och frågetecken kring formen men sprinten och jaktstarten var jag besviken över, säger han.

Mixstafetten körs på tisdag.

Sveriges lag i mixstafetten

Mona Brorsson, Hanna Öberg, Jesper Nelin och Sebastian Samuelsson.