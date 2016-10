Sofia Myhr lämnar landslaget – byter sport och klubb: "Har tappat motivationen"

Sofia Myhr hann under förra säsongen representera Sverige i både världscup, EM och JVM. Inför den kommande säsongen hade hon en av de sex damplatserna i A-landslaget, men nu väljer hon att avbryta sin satsning på skidskytte.

– Jag har alltid känt mig som en skidåkande skytt, eller vad man ska säga. Jag har inte riktigt trivts, om kan säga så. Jag är i grunden längdåkare fram till att jag valde på gymnasiet och jag har tävlat i längd både under gymnasiet och under de senaste säsongerna. Jag tycker att det är roligare att kunna släppa allt och bara kunna åka. I skidskytte är det så mycket som kan spela in. Även om man åker väldigt bra kan det fallera på skyttet.

Beslutet har växt fram under våren och sommaren för Myhr, som har tänkt i banor om att lägga idrotten helt åt sidan under kommande säsong.

– Jag har tappat motivationen för skidskytte. Det var i juli som jag bestämde mig för att jag skulle sluta eller ta en paus från skidskyttet. Då tänkte jag att jag inte skulle göra något alls under den här säsongen, men jag gillar ju att träna och tycker att längdåkningen har varit roligare.

Nu står det klart att det blir ett byte tillbaka till längdskidåkningen och ett klubbyte till Östersunds SK för Myhr.

– Det är egentligen lite tråkigt att jag behöver byta från Funäsdalens IF, som är moderklubben, men eftersom jag varit ensam senior och vi bara har småknattar annars så är det skönt att ha hjälp med boende, vallning och att ha träningskamrater i samma ålder, säger Myhr, som är inne på sitt andra år som Östersundsbo och som tävlat för Hede som skidskytt.

Från Östersunds SK:s sida är klubbens senioransvarige, Jonatan Thoresson, glad över nyförvärvet.

– Vi välkomnar Sofia med öppna armar till klubben och det är väldigt roligt att hon vill testa på längdåkningen igen, säger han till Skidzonen.se, som var först att rapportera om nyheten.

Vilken nivå Myhrs satsning kommer att ligga på under kommande säsong och vilka målsättningar Myhr kommer att ha är ännu inte klart, då hon precis startat träningen igen efter ett uppehåll på en dryg månad.

– Jag har inte hunnit sätta upp några mål. Först var det inte tänkt som någon elitsatsning, utan att träna för att må bra och för att det är roligt. Nu kommer jag nog att satsa lite mer, men jag har haft ett litet träningsuppehåll på en och en halv månad nu. Vi får se efter vinter hur det går, säger Myhr, som inte alls känner någon stress inför träningsuppehållet.

– Jag tror inte att det gör så himla mycket. Jag har hållit mig frisk och aldrig haft några skador tidigare, så den här vilan tror jag var bra för det mentala.

Att Myhr lämnar skidskyttelandslaget innebär inga förändringar i landslagets träningsgrupper inför den kommande säsongen.

– Vi tappar en väldigt duktig aktiv. Sofia var en av de nya, unga tjejerna i A-truppen så hon kommer att lämna ett tomrum efter sig. Men vi har inte strukturerat om platserna i trupperna efter beslutet. Vi tittade på om vi skulle flytta upp någon ur utvecklingslaget till A-truppen, men gjorde inte det eftersom vi tycker att U-laget var en bra, homogen grupp som det är, säger Håkan Blidberg, mediaansvarig på förbundet.

21-åriga Myhr kan ännu inte svara på hur hennes framtida idrottskarriär kommer att se ut och hon utesluter inte en comeback till skidskyttet längre fram.

– Jag vet fortfarande inte hur det ser ut. Jag är fortfarande ung och kanske kommer på att det är skidskytte jag vill hålla på med, säger Myhr.

Från förbundet finns respekt för beslutet och inga större övertalningsförsök har gjorts för att få Myhr att stanna inom sporten.

– Ansvarig tränare (damtränaren Mattias Nilsson) har haft en dialog med henne, men det har inte pågått någon slags övertalning. Det är ett beslut som har vuxit fram hos Sofia och hon är nöjd med det beslutet. Vi har stöttat henne i processen i den mån hon har behövt det, men det är meningslöst att försöka övertala någon att göra något som kräver så mycket motivation och egen vilja som en landslagssatsning gör.

– Hon är välkommen tillbaka om det beslutet skulle växa fram, säger Håkan Blidberg.

