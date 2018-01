Blev ligans bäste guard 2016 – nu förstärker han Jämtland Basket

Prostran inledde säsongen i grekiska ligan, men har varit klubblös sedan ett tag tillbaka. Den 26-årige kroaten är ett känt namn i basket-Sverige efter att ha vunnit assistligan samt blivit utsedd till ligans bäste guard 2016. Han fanns också med i All star-laget såväl 2015 som 2016 och snittade över 15 poäng per match under sin tid i Sverige.

– Toni har en speed och förmåga att både komma till avslut, styra spelet och skapa för medspelare som vi tror kommer att göra att vi kan få ut maximalt av truppen, säger tränaren Torbjörn Gehrke i en kommentar.

Toni Prostran om varför han i samförstånd med sin grekiska klubb bröt kontraktet under pågående säsong:

– Det blev inte riktigt som vi tänkt oss i Grekland. När Jämtland hörde av sig tog jag och familjen ett snabbt beslut och nu är vi här och ser verkligen fram emot att komma in i laget och spela matcher. Det är förstås många fördelar med att jag spelat i Sverige tidigare, säger han.

Efter en stark säsongsinledning har Jämtland haft det desto tuffare i januari. Nu väntar en intressant kamp om slutspelsplatserna i den sista tredjedelen av säsongen.

Först väntar Uppsala i Sporthallen i morgon, tisdag.

– Vi ser rekryteringen av Prostran som en offensiv åtgärd som visar att vi menar allvar med årets målsättning. Toni är på plats i Östersund, tränar med laget i dag och vi räknar med att han debuterar redan i morgon mot Uppsala, säger Jämtlands klubbdirektör Pecka Johansson.

LÄS OCKSÅ

► (+) Larsson inför Viktiga Veckan: "Gäller att se det som en rolig utmaning"

► (+) Vinst och förlust i "Kricke" Blomgrens comeback

► (+) Cunnigan matchvinnare i "Kricke" Blomgrens comeback: "Fantastiskt duktig"

► (+) Jämtland Basket avskriver inte förändringar i laget: "Vi får se vad fönstret innebär för oss"

► (+) Gehrke nöjd – trots femte raka förlusten: "Vi får många bra lägen"