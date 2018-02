Brittiska tidningar efter Arsenal-segern: "Till slut stod det mellan män och pojkar"

Arsenal kom till match med flera av sina storstjärnor, däribland Mesut Özil och Henrikh Mkhitaryan.

Den första halvleken fick publiken se klasskillnaden mellan lagen, när Arsenal visade nivåskillnad och lånade knappt ut bollen till jämtarna.

Läs mer om matchen här: Fotbollsuppvisning när Arsenal knäckte ÖFK – 3–0 efter tidernas bästa spel på jämtländsk mark

När matchen slutat med 0-3–seger för Londonlaget sammanfattade flera brittiska tidningar matchen i att ett alltför skickligt Arsenal lyckades manövrera ut ÖFK utan större problem.

– I isiga förhållanden hade Östersund behövt behålla kylan för att ha någon som helst chans under torsdagskvällen, skriver Daily Mail och fortsätter:

– Det gjorde dem inte.

Även den brittiska dagstidningen Independent hyllar Arsenal.

– Arsenal klarade av att övervinna ett piggt Östersund och den kyliga vinterkvällen för att sätta ena foten i åttondelsfinal i Europa League, skriver tidningen.

– Hemmalagets inspirerande tränare Graham Potter fick inte fira någon romantisk triumf och får med all sannolikhet åka till Emirates nästa vecka för en se och lära-erfarenhet.

In the end it was men against boys - Tom Pettersson even missed an injury time penalty which would have given Graham Potter’s side a glimmer of hope.