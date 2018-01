Damernas skicrossfinaler inställda – Sandra Näslund vinnare av söndagens världscup: "Ett klokt beslut"

Vinden och snöfallet sätter stopp för damernas skicrossfinaler i Idre under söndagen. Åkarna har haft det svårt att ta sig igenom banan under träningsåken. På grund av säkerhetsskäl ställs därav tävlingarna in, vilket gjorde att Sandra Näslund stod som vinnare av söndagens världscup.

– Det är ett klokt beslut, säger Sandra Näslund.