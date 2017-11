Berlinresan blir Falkarnas största supporterresa: "Vi vill visa fotbollsvärlden vad vårt supporterskap handlar om"

På resan till Bilbao var cirka 600 ÖFK-supportrar på plats för att heja på ÖFK på San Mamés. Nu ska Falkarna toppa den resan genom att ta tåget till Berlin för att heja på ÖFK i sista gruppspelsmatchen mot Hertha Berlin. Över 2000 biljetter är sålda och det väntas bli högt tryck på uppladdningen.

– Att hitta en lokal som tar 2000 personer har varit omöjligt. Men vi har hittat en lokal för uppladdningen som tar 1000 personer, säger Falkarnas resesamordnare Johan Garmager.

Platsen för uppladdningen heter Alt Berliner Biersalon och uppladdningen ska pågå där mellan 15 och 19.

– Lokalen ligger en bit ifrån så tåg eller tunnelbana krävs för att ta sig till arenan sedan, säger Garmager.

Ett liveband kommer att vara på plats och spela på uppladdningen.

– Lokala företagare har gått in för att hjälpa till med finansieringen av resan. Efter Bilbao öppnades en lucka att få fler sponsorer, något vi är väldigt tacksamma för, säger Garmager och tillägger:

– Det är otroligt att på så kort tid få iväg så många på en så lång resa.

Den preliminära tanken är att Falkarna sedan ska ha en gemensam samling för alla ÖFK-supportrar vid Olympiastadions tunnelbanestation för att gå en gemensam marsch mot arenan från 20.00.

Hur ska ni toppa fotbollsfesten som ni skapade på torget i Bilbao?

– Mottot för Berlinresan är att med glädje, kärlek och sång visa fotbollsvärlden vad vårt supporterskap handlar om.

Hur då?

– Vi kommer att vara fyra gånger mer högljudda i Berlin. Det blir ett intimt, trångt och ett enormt tryck i lokalen. Vi räknar med en bra stämning, säger Falkarnas Markus Lindberg.

ÖFK är redan klart för avancemang till 16-delsfinal men Garmager är tydlig med att Falkarna ser matchen mot Hertha Berlin som en viktig match,

– En del ser det som en avslagen match, vi ser det som kampen om gruppsegern, chans till mer pengar för ÖFK och som en möjlighet att få fler supportrar intresserade av att åka på bortamatcherna och engagera sig i Falkarna så att vi i framtiden kan anordna fler sådana här resor.

Falkarnas supporterresa kommer att gå att följa under hastagen #DezemberfestBerlin under den kan man även lägga in egna bilder från resan.

