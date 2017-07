Biljettförsäljningen till stormatchen låg öppen under onsdagen: "En miss"

Tiden för ickemedlemmar i Östersunds FK att köpa biljetter till matchen mot Galatasaray sköts upp till torsdag, 12.00. Men redan under onsdagen gick det att köpa biljetter under ett par timmar via klubbens webshop.

– Det var en miss som gjorde att det låg uppe en stund, säger Ola Laxvik, biljettansvarig på Östersunds FK.