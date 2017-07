Frösö IF 3 ut i semifinal efter rysare

Via vinster över Heimdal IF 1 (9–1), Katten IL 2 (5–1) och Djurgårdens IF (4–3), tog sig Frösö IF 3 P12 hela vägen förbi sextondel-, åttondel- och kvartsfinal i årets upplaga av Storsjöcupen. Där ställdes man mot det norska laget Henning IL.

Efter en jämn förstahalvlek, som slutade 1–1, gjorde det norska laget det förlösande 2–1-målet i inledningen av den andra. Frösö IF-killarna tryckte på med allt de förmådde, pressade högt och förlitade sig på långskott - men utan resultat.

Flera gånger var man riktigt nära att kvittera matchen i slutminuterna, men den norske målvakten kunde freda sitt mål från ytterligare påhälsning och ta sitt lag till finalspel i P12-klassen. Även supportrar och publik gjorde vad man kunde, när man i full fart sprang och hämtade bollen när den rullade iväg för att inte förlora tid.

Till Frösösupportrarnas förtret fick man till slut ändå se sig besegrade av de norska killarna från Henning IL och därmed är lagets resa över för den här gången.

Nedan föl jer ett bildspel från matchen.