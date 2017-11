Ghoddos efter avancemanget: "Ville inte matchen skulle ta slut"

För en gångs skull var ÖFK någon form av favoriter i en Europa League-match. Frågorna var många; skulle man palla favorittrycket? Skulle man kunna spela lika avslappnat som vanligt?

Svaret blev ja.

Efter att Curtis Edwards skickat in en boll från höger, gick den in i Zorjamålet via en bortaförsvarare och gav hemmalaget ledningen. När Saman Ghoddos i den 77:e minuten dundrade in 2–0 med en snyggt distansskott, var saken klar.

ÖFK är klara för sextondelsfinal i Europa League – något som ett svenskt lag inte gjort på tio år.

– Jag kan inte beskriva det, helt fantastiskt, säger målskytten Ghoddos till Kanal 9 efter matchen och fortsätter:

– Man ville inte matchen skulle ta slut, synd den bara är 90 min.

