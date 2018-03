Graham Potter har under tisdagen kommit överens om en förlängning av sitt kontrakt som tränare för Östersunds FK. Avtalet är fyra år långt och avslutas hösten 2021.

Om Potter stannar kontraktstiden ut, innebär det att han blir kvar i klubben i hela elva år.

Vi lyckades fånga in huvudpersonen under tisdagskvällen och här är hans kommentarer om det hela: