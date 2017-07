IFK-målvakten Andrew Mills reser med ÖFK till Istanbul

ÖFK påbörjade sin resa från Östersund redan under måndagskvällen. När laget under tisdagen fortsatte resan från Stockholm mot Istanbul anslöt IFK Östersunds 23-årige målvakt Andrew Mills, som tidigare under säsongen hjälpt ÖFK i träningsmatcher och under träningar.

– Jag har varit hemma i England i två veckor, men jag fick ett samtal sent i går kväll. Jag var med Ben Smith i Hudiksvall, berättar Mills, som nu kan kastas in från spel i division 2 till att vara del av en Europa League-match på en av Europas största och mest kända arenor.

– Det var en chock. Det var en stor överraskning som jag inte förväntade mig. Jag hade hört om Andreas skada, men ärligt talat tänkte jag inte en tanke på att det skulle vara möjligt. Det här är något som man drömmer om som litet barn, säger Mills.

Läs också: Beskedet: Andreas Andersson borta minst fyra veckor – ÖFK måste leta ersättare

Graham Potter sa under måndagen att laget letade en mer erfaren målvaktslösning, men nu finns Mills ändå med som ett alternativ till lösning på målvaktsproblemet om hans papper hinner gå igenom.

– Övergången måste gå igenom, sedan måste det bli godkänt från Uefa med 30-dagarsregeln så att han får föras upp på listan, säger ÖFK:s ordförande Daniel Kindberg.

Hur bedömer du chanserna att det ska gå igenom?

– Jag har ingen som helst aning för jag har ingen erfarenhet av hur kvarnarna maler i Uefa, men jag skulle tro att de är väldigt snabba. Det är en process som pågår. Vi får nog svar under onsdagen skulle jag tro.

Trots Mills medverkan på resan letar ÖFK fortfarande efter en till lösning på målvaktsfrågan.

– Vi tittar både på lång- och kortsiktig lösning. Skadan ser ut att kunna bli långvarig, så vi tittar på en lösning till.

