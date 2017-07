Kindberg bekräftar – ÖFK:s storstjärnor jagas av europeiska klubbar: "Hade ett konkret bud"

Ken Sema och Saman Ghoddos har gjort succé i ÖFK.

Nu berättar Daniel Kindberg att klubben fått in bud på båda spelarna under 2017.

– Vi har fått in två nya bud på Sema från holländska klubbar, men nobbat båda, säger ÖFK:s ordförande till fotbolldirekt.se.