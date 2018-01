Så mycket kostar biljetterna till ÖFK–Arsenal: "Alltid varit transparenta i att det skulle bli en prishöjning"

Under Europa Leagues gruppspel kostade biljetterna 400 kronor för långsida och 250 för kortsida. Under lördagen släppte Östersunds FK information via sin hemsida att priserna höjs till 550 kronor för en biljett på långsida och 350 för kortsida till matchen mot Arsenal, 15 februari.

– Vi har alltid varit transparenta i att det skulle bli en prishöjning om vi gick vidare till ett slutspel. Nu har vi höjt med 100 kronor på kortsidan och 150 på långsidan och den prishöjningen hade vi haft även om det inte var Arsenal vi skulle möta, säger Jonas Nilsson, evenemangsansvarig i Östersunds FK.

Bortalagets supportrar har tilldelats hela den södra kortsidan, med plats för cirka 1 300 åskådare, och biljettförsäljningen för dessa platser kommer att skötas av storklubben från London. Anledningen till att hela läktaren kommer att fyllas av Arsenalsupportrar är i första hand säkerhetsmässig.

– Det är inget krav från Uefa men ur ett säkerhets- och evenemangsperspektiv så har vi tilldelat Arsenal den södra delen. Vi vet inte om vi hade kunnat ta in egen publik där ändå, säger Nilsson.

Samtidigt meddelas att 5 000 platser finns tillgängliga för ÖFK-supportrar till returmötet på Emirates i London torsdagen därpå, 22 februari. Biljettförsäljningen till hemmamatchen startar 22 januari.

