Sporten till Istanbul – här får du allt om ÖFK:s jättemöte med Galatasaray

Hör Adam Johansson och Andreas Olsen berätta om satsningen i Istanbul.

ÖFK har matchboll mot Galatasaray efter superskrällen på Jämtkraft Arena förra veckan. Under tisdagen reser laget till Istanbul för att möta den turkiska sommarvärmen och ladda inför bortamötet.

En dag senare, under onsdagen, landar Sporten i Turkiet för att fortsätta hårdbevakningen av ÖFK under detta Europa League-kval. Under förra veckan fick ni läsare och tittare allt om ÖFK på våra sajter – artiklar, listor, krönikor, tv-klipp, reportage och flera livesändningar.

Det kommer Sporten leverera även denna vecka.

Förutom en mängd texter, som redan publicerats på www.op.se och www.ltz.se, väntar en livesändning från lagens presskonferenser och ÖFK:s träning under onsdagskvällen. Dessutom laddar vi upp inför matchen under torsdagen från skidstadion och Sportens utsända reportrar Adam Johansson och Andreas Olsen levererar senaste nytt från Istanbul.

Direkt efter matchen väntar även analyser och intervjuer med spelare samt ledare i ÖFK från Türk Telekom Arenas katakomber.

Läs mer: Igor Tudor bänkade "Sotte" i Grekland: "Graham är en dubbelt så bra tränare"

Missa inte jättebevakningen på våra sajter – och följ oss på sociala medier för fler livesändningar och uppdateringar. På vår Facbook-sida hittar ni allt material om ÖFK: https://www.facebook.com/opsportOstersundsposten/?fref=ts

Missa inte: Superprogrammet om ÖFK – 50 minuter om säsongen, frågetecknet och silly season: "Han är drömnamnet"

Här är allt material om ÖFK-Galatasaray denna vecka:

Måndag: Läsningar med Sotirios Papagiannopoulos, Curtis Edwards, Andreas Andersson, Gabriel Somi, Andreas Olsens krönika och ÖFK-magasinet.

Tisdag: Läsningar om säkerhetsläget i Turkiet, ÖFK:s målvaktsläge, hur Galatasarays europeiska historia ser ut, Graham Potters känslor, Johan Elmanders tankar och senaste nytt om EL-pengarna i Sportens ÖFK-magasin.

Onsdag: Spelarna som ryktas lämna och värvas till ÖFK, statistiken som talar för ÖFK mot Gala samt en stor livesändning från lagens presskonferenser och ÖFK:s träning.

Torsdag: Senaste nytt i ÖFK och Galatasaray, en jätte-livesändning från skidstadion och Sportens reportrar i Istanbul inför matchen samt en fullmatad matchbevakning. Dessutom livesändning efter matchen med analyser och intervjuer.