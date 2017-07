Superturnering av lagen från Bangkok – 160 mål och tre medaljer

Bangkok har minst sagt levererat under sin vecka i Östersund. Alla tre lagen tog medaljer och tillsammans gjorde de 160 mål och släppte bara in sju stycken på sammanlagt 23 matcher. Det betyder att lagen sammanlagt snittade sju mål per match och släppte in ett mål var tredje match.

Laget som spelade i klassen P12 stod för 97 av de 160 målen och vann in final med 7–0 mot norska Flatås IL 1. Med de 97 målen gjorde laget flest mål i hela turneringen. I snitt gjorde laget 10,7 mål per match. När lagets skulle tas ut, testade man 100.000 spelare som man sedan sållade ner till 100 stycken. Därefter fick de 15 bästa åka till Östersund och Storsjöcupen.

– Matchen mellan Malta och Thailand som spelades på fredagskväll är det bästa thailändska lag jag sett, säger Jan Olofsson.

F13 laget i sin tur vann även de sin final mot norska Strindheim IL med 3–0. Laget gjorde 38 mål, flest i sin klass, under de sju matcher de spelade, och snittade där med 5,4 mål per match.

I klassen F15 tog sig Bangkoks lag till final, men förlorade den med 1–0 mot norska Tiller IL. Sammantaget gjorde laget 25 mål under de sju matcher de spelade och fick därmed ett snitt på 3,5 mål per match.

