Tufft besked för MFF – får klara sig utan stjärnan mot ÖFK: "Gick inte riktigt"

På lördag möts Malmö FF och ÖFK i semifinal i svenska cupen. Sedan tidigare har frågetecken satts kring en rad spelare i MFF inför mötet.

Under torsdagen stod det åtminstone klart att en av MFF:s spelare missar matchen. Oscar Lewicki, som under tidigare tillfälle dragit på sig en lårskada, hade som ambition att komma till start under semifinalen, men skadan hindrar honom.

– Det gick inte riktigt. MR (magnetröntgen, som genomfördes under tisdagen) sa ingenting, där såg det okej ut, men min känsla efter matchen har varit att det kommer bli tufft att hinna till Östersundsmatchen. Jag kände ändå att det har blivit bättre och bättre, så jag ville pröva men muskeln var lite för sliten. Det kändes inte tillräckligt bra, säger Lewicki till Fotbollskanalen.

Vem som går in på Lewickis postion har tränaren Magnus Pehrson ännu inte bestämt sig för.

– De har inte fått en elva, spelarna, och idag testade vi olika konstellationer. Jag ska fundera efter träningen, säger han till Fotbollskanalen.

Matchen mellan ÖFK och Malmö FF har avspark på lördag klockan 18.15.