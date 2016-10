Jonsson och Borgström snabbast i Åre Trail: "Det var fint, men dimmigt"

Tävlingen var den femte i ordningen och den här gången hölls den i ny regi. Systrarna Sanna och Lina El Kott Helander har tagit över ansvaret.

– Det blev lite hastigt som vi fick erbjudandet och tackade ja och därför har vi kanske inte hunnit med att förbereda som vi ville. Vi får ta det här som ett första läroår, menar Sanna.

Åre Trail – vars start- och målplats var förlagda till Åre Tor – hade som vanligt tre distanser; 5, 13 respektive 26 kilometer.

Banorna slingrar sig fram i vacker fjällmiljö och är både utmanande och tekniska. De kräver också att man inte räds för tuffa stigningar.

– Sista Tottbacken var mördande för benen, men innan dess kändes det bra, säger Kristian Gustavsson, Team Nordic Trai, när kan kom i mål på 26-kilometersbanan.

Malin Åkerlund, en annan i tävlingsledningen, gillar verkligen hur Åre Trail är utformat.

– Det fina med att loppet går sent på hösten är att snön har börjat lägga sig på Åreskutan. Det gjorde att våra deltagare på den långa banan fick känna på snö och is under fötterna när de passerade högsta punkten (1 088 meter över havet).

Bäst i herrklassen var inte oväntat André Jonsson, Sportsgym. Han hade hela elva minuters försprång till Hampus Lindblom, till vardags skidåkare i Åsarna.

Jonsson kommenterade efteråt:

– Det var fint, men dimmigt uppe på Lillskutan. Det var svårt att ligga på och hålla hög fart eftersom det var väldigt blött och lerigt på delar av banan.

I damklassen var Fanny Borgström, Trillevallen, 2,47 före Jennifer Asp, Sportsgym.

13-kilometersdistanserna vanns av Frode Jermstad, Victoria och Wilma Jönsson, Östersunds SK.