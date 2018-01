Han blir Pichlers ersättare under OS för skidskyttelandslaget: "Synd att han inte är med"

Wolfgang Pichler får se det svenska skidskyttelandslaget från tv-rutan under OS i Sydkorea. IOK har sedan tidigare beslutat att han inte får någon ackreditering till mästerskapet på grund av att han under 2011 till 2014 tränade det ryska landslaget samtidigt som flera av de nu avstängda ryska åkarna var aktiva under den perioden. Det blir istället den nuvarande skjuttränaren Johan Häggström som får uppdraget truppchef i Sydkorea men det innebär inte några större förändringar.

– Det blir kul. Det är inget speciellt. Jag kommer att ha mer kontakt med SOK, vara ansiktet utåt för skidskytte och runt omkring laget. Det kommer att fungera bra, säger han.

Vad betyder det för landslaget att Wolfgang inte finns med?

– Hans jobb som huvudansvarig tränare handlar mycket om vägen fram till att OS börjar. Systematiskt kommer det inte att påverka någonting men det är synd att han inte är där och framförallt för honom själv, säger han.

Häggström har tidigare varit förbundskapten för landslaget under säsongerna 13/14 och 14/15. Han var dessutom med under OS i Sotji 2014.

– Vi kommer att vara många ledare som vi fördelar arbetsuppgifterna mellan. Vi har ett speciellt system i truppen och det kommer inte bli någon större skillnad, säger han.

Fotnot:

IOK har tidigare meddelat i ett pressmeddelande att de har beslutat att ”inga coacher eller läkare till avstängda idrottare kommer beviljas ackreditering för vinter-OS 2018."