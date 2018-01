Fiaskopremiär för Sverige i handbolls-EM: "Det här var en måstematch"

8–15 blev till slut 24–26. Men frågan är om Sverige inte hade behövt en seger i premiären.

Mardrömsstarten av matchen gick sedan aldrig att reparera.

– Jag har svårt att se att Sverige någonsin har råkat ut för det här innan, sa experten Claes Hellgren i TV3 en bit in i halvleken.

– Vi kommer till bra chanser framåt men bränner dem. Vi har problem bakåt, vi är inte taggade nog och de får spela innanför niorna och komma till avslut. Vi får rulla på och vara mer taggade i försvaret, sa Niclas Ekberg i paus.

Sverige började plocka ut målvakten i anfallen redan en kvart in i matchen, för att kunna vara övertaliga. Sedan tog Sverige in Mikael Appelgren i mål och knappade in lite på islänningarna.

Men då var det redan för sent.

Tidigare har Lukas Nilsson sagt att det är ett krav att vinna mot Island och Serbien.

Jim Gottfridsson håller med.

– Det här var lite av en måstematch för oss, säger han till Sportbladet.