Hägglund: Det var kollektivet som imponerade – inte stjärnorna

Visst, jag ser vad du ser, det här svenska J20-laget har extra allt med med spelare som Lias Andersson, Alexander Nylander, Elias Pettersson och naturligtvis 17-årige Rasmus Dahlin.

Men ett vinnande koncept består inte bara av spets utan även av bredd, av arbetshästar som jobbar hårdast av alla i byte efter byte, som är innan för tröjorna på motståndarna, som rör på fötterna, sätter press och skapar kaos.

Jo, jag tänker på Djurgårdens Axel Jonsson-Fjällby, jag tänker på Skellefteås Tim Söderlund och Linus Lindström, spelare med offensiva kvaliteter men som också gör enorma insatser i box play och fem mot fem.

Det är också wow, liksom.

Jag är omåttligt förtjust i Axel Jonsson-Fjällby, en duracellkanin med löjligt mycket spring i benen, en Mattias Tedenby 2.0 som bara kör. Jonsson-Fjällby, smarte Linus Lindström, Söderlund och väldigt flyfotade backar som Jesper Sellgren och komplette Erik Brännström var Juniorkronornas bästa den här kvällen då man fick en betydligt bättre värdemätare än vad Vitryssland var i premiären. Ett Tjeckien som i sin premiär vann över Ryssland.

Ett vinnande koncept är också ett väl fungerande power play och det Juniorkronorna visat upp hittills är ett dödligt vapen.

Sverige gjorde en bra första period men blev bekväma, valde det svåra före det enkla och blev omständliga och bjöd in Tjeckien i matchen. Men när man klarade av ett nästan två minuter långt tre mot fem-läge i inledningen på slutronden och när strax därefter där den dittills anonyme Alexander Nylander, för att vara Alexander Nylander alltså, tryckte in 3–1 i power play kunde Juniorkronorna stämpla in den 42:a raka grundseriesegern i JVM.

Och jag längtar redan till nästa svenskmatch, mot Schweiz på lördag.

