Kräver åtgärder mot hjärnskakningar

Resultaten redovisas i en studie från Luleå tekniska universitet. Hjärnskakningarna bland spelare i ett elitserielag har kartlagts 29 säsonger i rad, från 1984/1985 till 2012/2013. Mer än en tredjedel av de medverkande spelarna, 90 av totalt 267, alltså 34 procent, råkade under denna tid ut för hjärnskakning.

Studien, som gjorts av Mascha Pauelsen, doktorand i fysioterapi, och Yelverton Tegner, professor i idrottsmedicin och mångårig lagläkare för elitlag i ishockey, basket och fotboll, visar att upprepade hjärnskakningar är vanligt – 33 spelare hade två till fyra stycken och fyra spelare fem till sex. Två hockeyspelare fick avsluta sina karriärer till följd av hjärnskakningarna.

Antalet hjärnskakningar i elithockeyn har också ökat markant. Fram till sent 1990-tal förekom max 40–50 hjärnskakningar per 1 000 elitseriematcher. Sedan 2010 har det varit över 100 hjärnskakningar per 1 000 spelade matcher – mer än en fördubbling.

"Domare i SHL som vi varit i kontakt med i arbetet med studien vittnar om att spelet blivit hårdare. Spelarna åker skridskor fortare och har bättre skydd, vilket gör det lättare att spela tufft", säger Mascha Pauelsen.

Hjärnskakningarna har också blivit kraftigare och rehabiliteringen tar längre tid.

"Det tar längre och längre tid att återhämta sig, så det verkar som att smällarna blir svårare. Vi vet från andra undersökningar som har gjorts att det finns risk för att spelare som råkat ut för hjärnskakningar i framtiden utvecklar så kallar boxardemens", säger Yelverton Tegner.

Yelverton Tegner vill se ett antal åtgärder för att minska antalet hjärnskakningar, som förbud för tacklingar bland spelare under 16 år, rejäla avstängningar för regelvidrigt spel på isen och mindre axel- och armbågsskydd så att tacklingen känns mer för den som utdelar den. Han vill också att utövare får ännu mer information om hur allvarlig en hjärnskakning kan vara.

"Vi måste tala om att det här inte "bara" är en hjärnskakning, utan att det är en hjärnskada som kan ge livslånga men. Klubbarna måste sätta gränser", säger han.

