Jimmy Olsén redo för Berlin och tredje VM-helgen: "Målet är final"

Olsén laddade upp med att bli fyra i SM-finalen i Hallstavik, en placering han inte var särskilt glad åt.

–Jag är missnöjd. Jag har farten för att ta medalj och jag ville i alla fall nå pallen, säger han.

Jämten var delvis ursäktad. En förkylning med feber och halsont störde insatsen.

Fjärdeplatsen i SM kan nog snabbt vara glömd om Jimmy Olsén får till en fullträff i helgens VM-finalkörning i Berlin. VM är dessutom hans stora mål i år.

Vad säger du om din VM-insats hittills?

– Det har strulat. Körningen har fungerat bra, men cykeln har krånglat. Tändspolen har gått sönder flera gånger.

En duglig tändspole är av yttersta vikt i isracing.

– Ja, annars påverkas effekten. I Astana gick cykeln som en moped i början, haha! Sedan bytte vi och då gick jag till semifinal dagen efteråt.

Vid VM-finalen i Togliatti (Ryssland) krånglade tändspolen igen och då bytte team Olsén ut allt. Nu har man dessutom hämtat en ny motor i Gävle, så kanske, kanske ska problemen vara ur världen.

– Vi hoppas ha hittat felet. Om kroppen är i form är förhoppningen att nå semifinal, men helst final, förstås.

En svensk har redan lyckats kvala in till final i årets serie, debutanten Martin Haarahiltunen, Örnsköldsvik. Det gjorde han första helgen i Astana.

– Ja, det är sjukt vilken prestation han gjorde. Man blir själv mer motiverad när ser att lagkompisarna kan göra såna resultat.

Jimmy Olsén och hans svenska kompisar Haarahiltunen, Niclas Svensson och Ove Ledström glädjer sig över att den resterande serien körs i Europa. Tyskland och Holland.

– Resorna (till Kazakstan och Ryssland) är långa. Man blir sliten. Det känns i kroppen att sitta så många dygn i en buss. Nu blir det ryssarnas tur att åka långt.

Tävlingarna i Berlin avgörs utomhus, på en skridskoarena.

– Det är bra. Jag föredrar utomhuskörning, när det är kallare, säger Jimmy Olsén.

Jimmy Olsén från Strömsund tog sig till final i SM i isracing 2018 – slutade fyra

Olsén på väg mot VM-sensation – då kom dråpslaget: "Jag orkar inte svara just nu"

Fakta/Läget i VM-finalserien

1) Dmitry Koltakov, Ryssland 80, 2) Daniil Ivanov, do 64, 3) Dmitri Khomitsevich, do 60, 4) Sergey Karachintsev, do 59, 5) Martin Haarahiltunen, Sverige 44, 6) Harald Simon, Tyskland, 7) Ove Ledström, Sverige 24, 8) Igor Kononov, Ryssland 22, 9) Dinar Valeev, Ryssland, Franz Zorn, Österrike, Niclas Svensson och Jimmy Olsén, Sverige 21, 13) Andrey Shishegov, Ryssland 17,14) Jan Klatovsky, Tjeckien 15, 15) Johann Weberg, Tyskland 11, 16) Günter Bauer, Tyskland 10, 17) Charly Ebner, Österrike 10.