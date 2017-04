Upplagt för brödrakamp i V8 Thunder Cars: "Det känns grymt bra"

Under fjolåret debuterade Simon Magnusson i V8 Thunder Cars efter några års uppehåll från tävlande. Till årets säsong gör han storebror Freddie sällskap för en satsning på serien, där han hoppas kunna växa in under säsongens gång.

– Jag ska komma i mål, det är första steget och självklart kommer jag att gå för bra resultat. Mot slutet av säsongen vill jag vara stabil runt sjätteplatsen eller bättre. I finalen i fjol hade jag trycket och kunde pressa varvtiderna på ett sätt jag inte kunde tidigare under säsongen – det är dit ska jag igen, säger Simon Magnusson i ett pressmeddelande.

Storebror Freddie Magnusson tror att Simon kan ta steg framåt jämfört med fjolårssäsongen.

– Det här blir ännu roligare än i fjol eftersom Simon är med från start på säsongen. Det känns riktigt kul och det ska bli spännande att se vad han kan göra med erfarenheten från i fjol i bagaget. Han har en bra bil och jag tror att han kommer att kunna köra fortare redan från start, säger Freddie.

Simon Magnusson kommer att köra en Chevrolet Camaro från SweTown Racing. Premiären av serien körs helgen 5–7 maj då Vårracet körs på Mantorp Park.

