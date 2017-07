På fredagen blir det en kvällssprint i Åre by, under helgen blir det medel- och långdistans i Vålådalen. Det blir tre separata tävlingar under tre dagar, vilket möjliggör deltagande även för dig som bara vill prova på en dag.

Tävlingen är ett samarbete mellan Frösö IF, Östersunds OK, Vålådalens fjällstation och Åre destination. Sista veckan i juli 2021 arrangeras O-ringen i Åre.