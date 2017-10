Så blir vädret inför ÖFKs match mot Bilbao – meteorolog: "Det blir hårt för spanjorerna"

– Maxtemperaturen under dagen väntas inte bli mer än 5-6 grader och under kvällen sjunker temperaturen ganska raskt. Redan till 18.00 är temperaturen nog nere under noll grader, säger meteorologen Erik Rindeskär på vädertjänsten Foreca.

Vid 19.00 på torsdagen, när matchen börjar, beräknas temperaturen ligga på runt 3 minusgrader.

– Det blir hård för spanjorerna, säger Erik Rindeskär.

Om väderleken kommer att gynna ÖFK eller inte återstår att se. Det verkar i alla fall som att mössa, vantar och kanske långkalsonger blir att föredra.

I övrigt väntas det enligt Erik Rindeskär bli bra fotbollsväder med klart och soligt under både dagen och kvällen på torsdagen.

Läs mer:

[+] Spanska storlaget på plats – följ Athletic Bilbaos träning och presskonferens här

[+] Fotbollspuls: Det krävs en maxprestation för att ÖFK ska slå Bilbao

[+] Stort intresse för ÖFK-Bilbao – kan bli 8 000 åskådare

Bilbao med i stort sett bästa manskapet – här är hela truppen mot ÖFK