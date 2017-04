Halsinfektion boven bakom On Track Piratens dåliga prestation – blir borta flera veckor

Det skulle bli duell med storhästen Nuncio för On Track Piraten i lördagens V75-omgång. Men varken Nuncio eller On Track Piraten tog hem loppet, där Nuncio slutade tvåa och On Track Piraten blev en stor besvikelse med sin sjätte plats.

On Track Piratens tränare Hans R Strömberg valde därefter att besöka veterinär, för att hitta en förklaring till den undermåliga insatsen. I dag fick han den.

– Piraten har/hade en halsinfektion. Han är svullen i luftgångarna, och blodprovet visade att han har någon form av inflammation, säger han till Expressen.

Den nioråige hästen – som har 36 segrar på meritlistan och som sprungit in över 14 miljoner kronor – kommer nu inte kunna tävla på ett tag, och missar ett uttagningslopp till Olympiatravet 16 april, på Romme.

– Nej, det känns lite avlägset. Han kan motioneras lätt som det är nu, men det lär dröja minst två veckor innan vi kan köra snabbjobb med honom igen. Chansen att vara med i Olympiatravet skulle vara om vi skulle få ett wild card till finalen, det är nog ungefär då han kan vara tillbaka på banan igen, så länge allt går som vi hoppas, säger Strömberg till tidningen.