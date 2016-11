Hård strid om Östersundstravets kuskchampionat – men tragiskt när häst kvävde sig, gick omkull och dog

Ulf Olsson ledde annars med 17-14 i antal segrar mot Per Linderoth före lördagstävlingarna. Men eftersom Olsson prioriterade Solvallas V75-finaler fick Linderoth en frisläng, det vill säga han slapp denna travkväll ha värsta konkurrenten hängande i hasorna.

Linderoth tillvaratog chansen. Vann första V65-loppet med tidigare Derbyvinnaren Beau Mec, som nu hunnit bli nio år. Då som 4-åring var det Timo Nurmos som tränade, nu är det Bergsåkers Lars Wikström som managerar.

– Hästen är i mycket fin författning för dagen. Jag hade nog vunnit även om jag inte fått överta ledningen en bit in i loppet, summerade Per Linderoth, som vann utan problem.

Hans andra vinnare för kvällen var Tinto One och nu var segerreceptet andra par utvändigt och en fin avslutning som ingen kunde svara på. Även här var det en Lars Wikström-tränad häst som fick segerdefilera.

Så kom tredje dagssegern i V65-avslutningen. X. Factor är en varanndagshäst. Galopp eller seger och den här kvällen höll han sig i rätt gångart.

Därmed gick Per Linderoth ikapp Ulf Ohlsson och vi kan nog räkna med en tuff fight om championatet dessa herrar emellan med två tävlingsdagar kvar.

Ett par stora favoriter vann inom V65, men så brände Bosse Eklöf med hårt betrodde Frank Boko, där istället Lyckans Deluxe stack nosen först. Precis likadant var det i loppet innan där Höstbolillemor vek ner sig i spets 500 kvar och Karlängs Linda stack nosen först i sista steget.

Dessa två var andra- och tredjehandare, men så kom knallen i femte avdelningen när K.A. Pital slog till som 42-oddsare. Då stack utdelningen iväg för att stanna vid drygt 35 000 kronor innan det hela var över.

Unge Victor Lindenbaum visade upp 3-årige Quality Tilly i fin författning när han i sin åttonde start var mogen att vinna lopp till nästan tio gånger pengarna.

Tyvärr hände det en mycket tråkig sak i tredje V65-avdelningen där 4-årige Ampato efter målgång kvävde sig, gick omkull och avled mitt på banan. Dödsorsak är i denna skrivande stund okänd, men det är naturligtvis lika tragiskt varje gång en dylik händelse inträffar.

Banan var för övrigt lerig, tungsprungen och massor av sekunder långsammare än normalt, vilket också återspeglade sig i vinnartiderna som var blygsamma.

Resultat Östersundstravet lördag:

V65-raden: 7-9-8-4-8-5 (lopp 3-8)6 rätt (12,00): 35 273 kr. 5 rätt 131 kr.V4-raden: 8-4-8-5 (lopp 5-8)4 rätt (28,08): 6 333 kr.V3-raden: 5-7-14 (lopp 8-10)92 V3-andelar får: 610 kr. Lopp 1 2140 1) Alvgrim, Peter Grundmann, 34,3 (27) 2) Krusina, 33,6 (28) 3) Sundsätters Bella, 35,1 (76) 4) Rigumman, 37,0 (56) 5) Optandsfröken, 37,1 (70) 6) U.Dox, 42,9g (401). Opl: Eldtoring d3g (155). Tvilling(2/6): 4,62. Trio(2-6-9): 73,22. Odds: 2,78. Plats: 2,11-1,63-2,00. Strukna: 3 och 8.

Lopp 2 1640 1) Åsarappen, Lena Fritz, 28,6 (21) 2) Blås Undan, 28,2 (30) 3) Nordmin, 29,5g (231) 4) Mys Elden, 29,5 (582) 5) Tandsmärta, 31,3 (308) 6) Liheim Birken, 32,6 (263) 7) Stjernesvarten, 34,8 (207) 8) Alm Kasper, 35,2g (686). Opl: Juni Goggen (193), Tippex ug (224), Don Viking d10g (470), Ängsbläsen dug (162), Tangen Eld dug (107). Tvilling(1/10): 3,45. Trio(1-10-11): 48,19. Odds: 2,17. Plats: 1,39-1,49-2,26.

Lopp 3 2140 auto: 1) Beau Mec, Per Linderoth, 19,1 (13) 2) Lord Photo, 19,4 (88) 3) Cao Dai, 19,6 (177) 4) Scouby Djob, 19,7g (420) 5) Lord Rocket, 19,7 (45) 6) Flibustier, 20,0 (452). Opl: Elles W.Fill (218), Robbie Williams (798), Acriter (515). Tvilling(7/8): 5,12. Trio(7-8-9): 20,75. Odds: 1,35. Plats: 1,20-1,58-1,63. Struken: 10.

Lopp 4 2640 1) Karlängs Linda, Kjell Svanstedt, 31,8 (41) 2) Lill Maria, 31,8 (46) 3) Svegårdens Loma, 34,3 (500) 4) Romanova, 35,0 (320) 5) Höstbolillemor, 34,6 (16) 6) Järvsöfjellan, 35,6 (309). Opl: Harnsta Tula (527), Sundbo Samba (148), Lykkekim (824). Tvilling(9/10): 8,13. Trio(9-10-6): 188,53. Odds: 4,12. Plats: 1,39-1,49-3,34. Struken: 1.

Lopp 5 2140 1) Lyckans Deluxe, Stefan Arvidsson, 20,4 (36) 2) Frank Boko, 21,2 (16) 3) Upper Hand, 21,7 (237) 4) Ampato, 22,3 (628) 5) Mon Sejour, 21,8 (346) 6) Rex Lavec, 22,6 (1200) 7) Borups Miracle, 22,1 (1037) 8) Spirit of Hijala, 22,1 (1659). Opl: Gekko (118), Alma Hornline (645), Hara Puritan (598), Jon Sånna (693), Avena Dangerous (299), Notch u(113), Hope and Dreams ug (418). Tvilling(1/8): 5,04. Trio(8-1-4): 136,40. Odds: 3,66. Plats: 1,79-1,26-2,92.

Lopp 6 2140 auto: 1) Tinto One, Per Linderoth, 19,2 (21) 2) Top Quality H., 19,5 (65) 3) Carlos Madonna, 19,5 (154) 4) Alviano, 19,8 (95) 5) Zelda Zafir, 19,8 (47) 6) Basil Mearas, 20,0 (143) 7) California, 20,3 (213). Opl: Magic By Mail (499), Celer C.C. (270), Red Isac d10g (195), Odessa Face d11g (300). Tvilling(4/5): 14,58. Trio(4-5-12): 146,15. Odds: 2,16. Plats: 1,46-1,72-2,80. Struken: 1.

Lopp 7 2140: 1) K.A.Pital, Peter Eriksson, 34,7 (427) 2) Soraj, 35,0g (762) 3) Högheimsfax, 35,0g (73) 4) Björli Thor, 34,3 (421) 5) Hammars Birk, 35,2 (234) 6) Moe Finn, 35,2 (223) 7) Lyckans Hilda, 36,7g (271) 8) Sot Tösa, 38,7g (1223). Opl: Tivo (15), Agnor u(318), Livia dug (123), Tallmons Wilsen d3g (294), Xina Tabac dug (83), Bara Fille d8g (437). Tvilling(8/13): 2013,44. Trio(8-13-9): 33279,00. Odds: 42,72. Plats: 18,15-12,04-5,11. Struken: 10.

Lopp 8 2140 auto: 1) X.Factor, Per Linderoth, 18,2 (17) 2) Cash'em Online, 18,4 (426) 3) Be Bop a Lola, 18,9 (554) 4) Inez Fri, 19,2 (727) 5) Martha Lou, 19,5 (638) 6) Kirikou, 19,7 (70) 7) Bone Machine, 19,9 (62). Opl: Backes Kosing (587), VästerboFeelsoFine (87), Candy R.S. (81), Sweet Viktoria u(430), Digital Future dug (375). Tvilling(5/8): 36,32. Trio(5-8-12): 748,46. Odds: 1,73. Plats: 1,53-5,12-4,12.

Lopp 9 2140 auto: 1) Quality Tilly, Victor Lindenbaum, 19,6 (93) 2) Gresille Boko, 20,0 (49) 3) White Coffee, 20,2 (140) 4) Höwings Vipower, 20,3 (44) 5) Gloria di Quattro, 20,4 (47) 6) Lexington Hall, 20,9 (22) Tvilling(3/7): 26,24. Trio(7-3-1): 308,64. Odds: 9,35. Plats: 2,88-2,10-2,01. Struken: 2.

Lopp 10 2640: 1) Eliax, Daniel Wäjersten, 20,6 (25) 2) Quebec Frontline, 21,8 (284) 3) Active Life, 22,0 (95) 4) Poirot Rick, 21,6 (91) 5) Överlägsna Liss, 22,9 (138) 6) Digital Life, 22,6 (198) 7) Simb Carrie, 22,6 (256) 8) Anders Goodland, 23,4 (54). Opl: M.T.Furyk (81), Ediba (340), Stolen Moment (740), Gjölmes Jet (749), Borga E.T. (662), Doctor Dynamic d14g (867), Baron Hornline dug (180). Tvilling(10/14): 29,41. Trio(14-10-8): 466,26. Odds: 2,53. Plats: 1,66-6,52-3,31.

V65: 1 014 924 kr.

V4: 237 159 kr.

V3: 74 870 kr.

Oms: 3 081 861 kr.