Hyllningsvrålet ville aldrig ta slut när hemmasonen Per Linderoth tog sitt livs största travseger

Med Västerbo Highflyer försvarade Per Linderoth ledningen när startbilen släppte fältet. Resten blev rena formsaken. För när ingen ville sätta fart på tillställningen fick Linderoth bestämma lite efter behag där framme. Det passade honom perfekt och över upploppet dansade Västerbo Highflyer bara undan på lätta ben och den populära triumfen var ett faktum.

Jublet ville nästan aldrig ta slut när Per Linderoth vände upp för prisutdelning. Där kom pappa Bertil fram och gav en grattiskram. Mamma Anki ville inte vara sämre och själv kommenderade Per dessutom in fästmön Susanne Andersson i vinnarcirkeln och gav henne en kärleksfull kyss.

– Man blir allt lite tagen, sa Per Linderoth mellan alla hyllningarna.

Att han var glad långt in i själen gick inte ta miste på. Han hade gjort någonting som ingen annan jämte före honom mäktat med: Vunnit Östersundstravets högst doterade lopp och som publiken tog honom till sina hjärtan.

– Han var med mig redan som baby på stallbacken i Oviken när jag selade ut åtta hästar åt maken Bertil, berättade mamma Anki där hon stod och läppjade på segerchampangen under segerceremonin.

– Jag hade honom i en bärsele på magen, så nog har Per varit med i travet hela livet allt, avslöjade Anki som på den tiden hjälpte Pers pappa Bertil, familjens dåvarande proffstränare inom travsporten.

Nu var det sonen som stod där och fick ta emot alla ryggdunkningar, priser och hyllningar.

Fast segern kom sig av en tillfällighet. Per Linderoth skulle inte alls ha kört Västerbo Highflyer i storloppet. Anna Mix var hans uppsittning, men hon kom inte med i loppet – poängen var för låg.

Då hörde Västerbo Highflyers tränare Daniel Redén av sig till Per Linderoth. Redén hade nämligen tre av startfältets tio hästar i loppet, men bara två körsvenner. Han skulle själv köra Sorbet och Örjan Kihlström sitta upp bakom Tobin Kronos.

Budskapet till Per Linderoth var enkelt: "Vill du köra Västerbo Highflyer?"

Resten är historia. Per Linderoth satt inte bara upp i sulkyn utan vann loppet till 7,86 i odds och fixade 700 000 kronor in till ägande Stall Zet. Att stallets andra två hästar sen inte fick en enda krona av prispotten betydde mindre för Daniel Redén denna eftermiddag. Han fick nu sola sig i glansen tillsammans med Per Linderoth.

Östersundssonen har förresten haft en fantastisk vår och försommar så här långt. I maj vann han Copenhagen Cup med Cruzado Dela Noche, tränad av Stefan Melander.

Den här lördagen kom alltså triumfen hemma i Östersund där han växt upp och kanske fortsätter det av bara farten i Oslo på söndag.

För plötsligt är Bergsåkerstränaren i smöret som aldrig förr. Han får nu sätta sig på söndagens morgonflyg från Frösön för vidarebefordran till Arlanda och Gardermoen för att sen ta en taxi till Bjerke travbana i Oslo.

Där är nu både Örjan Kihlström, Ulf Ohlsson och Adrian Kolgjini inbokade på samma flighter och alla möts de igen i Oslo Grand Prix inom mindre än ett dygn. Det är alltså i högstadivisionen som Per Linderoth tävlar numer.

Än en gång får han också sitta upp bakom Cruzado Dela Noche i ett stort lopp och säkert är han stärkt inombords efter sitt livs så här långt största kuskseger.