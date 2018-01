Irritation och ilska under Östersunds Grand Slam 75: "Stor skandal"

Avdelning 3 stördes av två incidenter som resulterade i lika många omstarter. Det väckte stor irritation bland kuskar och i publiken.

Det som fick folk att "gå i taket" av ilska var att fältet släpptes iväg efter den andra omstarten, utan att ekipagen insåg att loppet hade flaggats av.

Signalen som berättar att det blir omstart hördes inte ut till banan. Nästan alla ekipage hann köra ungefär ett varv innan man förstod att loppet var avbrutet.

– Vad är det här för jippo, sa en av kuskarna när han vände upp efter signalen.

Fjolårets banchampion Ulf Ohlsson gick ett steg längre i sin kritik. Han var om möjligt mer upprörd än alla andra.

– Det här är stor skandal. De ansvariga borde kosta på sig att köpa in riktiga högtalare, både på banan och i omklädningsrummen. Vi ställer upp på alla möjliga intervjuer och det dras in massor av pengar till svensk travsport, men vi får inte så mycket tillbaka, menade Ohlsson i en TV-intervju.

Den gängse uppfattningen var att avdelning 3 borde ha körts om, senare på dagen.

Så blev det inte. Vid tredje starten släpptes fältet iväg och då slutade det med seger för Umåkerekipaget Our Soleado och Robert Dunder. Kanske delvis beroende på att just den hästen hade förbrukat minst energi i den felaktiga starten strax dessförinnan.

Dunder var glad, men arg.

– Det som hände var onödigt och irriterande. Alla förstod inte vad som hände. Det blir dubbla budskap. Många hästar spillde onödig kraft.

Fyraårige Our Soleado gjorde sin tredje karriärstart och tog sin andra seger.

– Jag köpte honom på auktion när han var 1,5 år. Det har strulat mycket, men han har fått tid på sig och det har kanske varit bra, sa Dunder.

Ulf Ohlsson passerade mäktig milstolpe – tog 5 000:e segern

Suveräne Ulf Ohlsson höll undan – vann championatstriden på Östersundstravet

Resultat:

Lopp 1, 1640 m: 1) Min Lilla Kompis/Ida Olsson, 34,6 (170) 2) Klocksve Skott, 34,6 (51) 3) Harnsta Nenne, 35,8 (290) 4) Kjempetorsken, 36,5g (144) 5) Månskensprinsen, 38,6g (25) 6) Lappnilsjenta A.M., 40,4g (578) 7) Lineoda, 39,2g (68). Opl: Väskinge Lycka (322), Tangen Molly dug (138), Ivarslegend d4g (42). Tvilling(7/8): 29,66. Trio(8-7-2): 810,11. Odds: 17,03. Plats: 3,69-2,03-4,82. Struken: 3.

Lopp 2, 2140 m: 1) Royal Love/Tomas B Nilsson, 19,9 (185) 2) Velegance, 19,4 (38) 3) Woodland Avenue, 19,6 (16) 4) Castor Brick, 20,0 (173) 5) Enge Astronaut, 20,7 (237) 6) Aruba Babe, 21,0g (221) 7) Hara Puritan, 21,1 (321). Opl: Global Timezon (830), Rex Lavec (891), Upper Hand (439), Crusable d6g (84). Tvilling(1/9): 33,86. Trio(1-9-12): 372,30. Odds: 18,58. Plats: 2,20-1,49-1,25. Struken: 4.

Lopp 3, 2140 m:1) Smedsrud Lynet/Jomar Blekkan, 34,0g (24) 2) Rappnor, 34,4 (214) 3) Markromm Laila, 35,7 (244) 4) Hulte Idun, 35,9 (107) 5) Tombo Järva, 36,0 (380) 6) Smedsrud Edel, 36,0g (421) 7) Nors Lillasyster, 36,1 (578) 8) Storskjöblessa, 36,2 (33). Opl: Stubbans Eld (92), Espe Vilde (282), Mattis (270), Tangens Lilja ug (158), Gräft Kasper d11g (471), Björnivar d13g (353). Tvilling(9/10): 21,36. Trio(10-9-1): 372,85. Odds: 2,41. Plats: 1,47-3,74-2,86.

Lopp 4, 2140 m: 1) Calibrate/Henrik Svensson, 18,5 (43) 2) Amerike Buttler, 18,9 (332) 3) Valnes Heidi, 19,1 (360) 4) In Disguise, 19,3 (30) 5) Imakeittheeasyway, 20,5 (264) 6) Digital Trim, 19,8 (505) 7) Vicky Pollard, 19,9 (353) 8) Global Timeless, 20,0 (746). Opl: Quantum La Coste (615), Dolce Doc (311), Naraja J. (409), Affordable Lad ug (87), Bonnie's Love dug (114), All in No Out d10g (39). Tvilling(4/5): 98,59. Trio(5-4-8): 2314,51. Odds: 4,32. Plats: 2,36-5,98-6,54. Struken: 3.

Lopp 5, 2140 m: 1) Mister Burman/Malin Viklund, 16,3 (102) 2) Laddy Laday, 17,1 (17) 3) Jeppas Picasso, 16,6 (66) 4) Donna's Girl, 17,3 (42) 5) Digital Future, 17,3 (307) 6) Space Photo, 16,7 (162). Opl: Be Bop a Lola (510), Carro's Girl (554), Coriano Ås (720), Julia Hills (491), Eliax (219). Tvilling(4/9): 8,27. Trio(9-4-8): 104,56. Odds: 10,26. Plats: 1,83-1,29-1,64. Struken: 12.

Lopp 6, 2140 m: 1) Kashmir/Thomas Mjöen, 29,3 (39) 2) Exil, 30,7g (103) 3) Hara Baktus, 31,1 (689) 4) Lukas R.B., 31,4 (219) 5) Fursten Aron, 32,5g (332) 6) Karin Slogum, 32,5 (713) 7) Perle Kaisa, 33,6 (90). Opl: Höiby Stjernar (51), Tussalill (1359), Nord Kongen (461), Tåga Faksen (416), Järvsö Fräckis ug (560), Can Svea d11g (229), Björlifanner d2g (26). Tvilling(6/12): 16,95. Trio(12-6-13): 691,34. Odds: 3,98. Plats: 1,76-3,28-10,09. Struken: 5.

Lopp 7, 2640 auto: 1) Our Soleado/Robert Dunder, 18,4 (97) 2) Mycrazydream, 19,4 (158) 3) Del Costa, 19,4 (452) 4) Västerbo Jeppe, 19,5 (142) 5) Ecco Hornline, 19,5 (28) 6) Minister of Speed, 19,9 (1126) 7) Ileach C.C., 20,2 (698). Opl: Casino de France (209), Eli's Surprise (189), Mr Ozzy (303), Digger's Veni (1427), Navahoo (709), Homemade Bourbon u (26), Eye Candy V.R. dug (1379), Castor Troy d11g (126). Tvilling(1/8): 51,43. Trio(1-8-11): 3501,26. Odds: 9,79. Plats: 2,95-4,18-7,62.

Lopp 8, 2140 m: 1) Wilda Fille/Emilia Leo, 28,4 (16) 2) Ailo, 29,2 (42) 3) Pyriod, 29,2 (49) 4) Pave Jerkila, 32,9g (201) 5) K.A.Laspingla, 33,8g (357). Opl: Odins Ess (191), Bork Lasse (437), Spikpila d4g (282). Tvilling(4/5): 3,43. Trio(5-4-6): 9,49. Odds: 1,61. Plats: 1,16-1,18-1,29.

Lopp 9, 2140 auto: 1) Jazza Håleryd/Per Linderoth, 16,0 (72) 2) Thrilling, 16,0 (205) 3) Gucci Zon, 16,2 (277) 4) Power Parks, 16,4 (21) 5) Donna Mearas, 16,4 (121) 6) Sangrita Ås, 16,5 (96) 7) Amazing la Marc, 16,6 (84). Opl: Sally Steel (649), Candy R.S. (1004), Nerida (1471), Diamondinthesky (70), Myrica Gale (874), Ängens Indra (232), Danedream (382), Sea of Heartbreak (1862). Tvilling(1/5): 72,76. Trio(5-1-14): 1273,45. Odds: 7,28. Plats: 2,27-4,10-4,07.

Lopp 10 1640 auto: 1) Vestpol Gladiator/Ulf Eriksson, 25,4 (31) 2) Lex Peidei, 25,4 (71) 3) Kolbergs Lillefot, 25,5 (425) 4) Lome Annar, 25,7 (28) 5) Idun, 25,7 (197) 6) Torpa Olea, 25,8g (66). Opl: Karlängs Lill (458), Sjeikens Gull (343), Björlifant (162), Moeses (466), Faks Nils (654), Möller Jerka dug (132). Tvilling(5/7): 9,74. Trio(5-7-8): 414,20. Odds: 3,16. Plats: 1,68-2,02-6,81.

Lopp 11, 1640 auto: 1) Carlos TexiJohn Östman, 15,5 (91) 2) California, 15,5 (267) 3) Dream U.N.G., 15,5 (55) 4) Baloo N., 15,5 (71) 5) Mikado Amok, 15,7 (32) 6) Usch, 17,4g (459). Opl: Anders Goodland (649), The First Rose (579), Red Hot Fire I.V. dug (38), Grappen d9g (62). Tvilling(1/10): 71,03. Trio(1-10-9): 959,86. Odds: 9,13. Plats: 2,76-4,53-2,15. Strukna: 2 och 12.