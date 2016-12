Jämnt i kuskchampionat-striden

Resutaten under fredagskvällen innebär att att både Ulf Ohlsson och Per Linderoth står på 19 vinster vardera, och kuskarna tog även med sig en andraplats var. Vilket gör att Ulf Ohlsson är forsatt i ledning i kuschampionatet på Östersundstravet.

Resultat Östersundstravet fredag:

V64-rad: 5-7-9-8-4-2,6 rätt ger: 10 366 kr. 5 rätt ger: 267 kr. 4 rätt ger: 37 kr.

Lopp 1 1640 1) Järvsöjerka, Mikael Halvarsson, 34,9 (55) 2) Gräft Kasper, 34,9 (169) 3) Odinson V.A., 36,0 (102) 4) Super, 36,4 (96) 5) K.A.Rolina, 37,7g (20) 6) Finnskog Itzy, 39,3g (189). Opl: Hvalstad Ruska (243), Ulvsåskar (47), Knallhatten (829). Tvilling(7/9): 36,33. Trio(9-7-8): 88,30. Odds: 5,53. Plats: 1,96-2,74-2,45.

Lopp 2 2140 1) Champagne Am, Ove A Lindqvist, 19,3 (212) 2) Fancy Keeper, 20,1 (21) 3) Ukulele Frontline, 20,1 (60) 4) Whitsun Eve, 20,2 (156) 5) Frank Boko, 20,6g (33) 6) Hombre Tooma, 20,7 (384) 7) Rex Lavec, 20,7 (856) 8) Lightning Mcqueen, 20,9 (390). Opl: Digger's Veni (539), Imakeittheeasyway (567), Honung Tooma (912), Malin Rigas (164), I Am Ash (771), Much More (389). Tvilling(3/12): 32,80. Trio(12-3-5): 760,07. Odds: 21,20. Plats: 2,60-1,67-1,85. Struken: 1.

Lopp 3 2140 1) M.J.'s Storm, Tomas Pettersson, 32,0 (37) 2) Smedheim Aron, 33,1g (191) 3) Harry Växus, 32,5 (26) 4) Brenne Brakar, 31,0 (25) 5) Demex, 36,2g (63) Tvilling(1/5): 35,22. Trio(5-1-4): 117,17. Odds: 3,75. Plats: 3,26-4,07. Struken: 2.

Lopp 4 1640 auto: 1) Poochai, Ulf Ohlsson, 14,5 (51) 2) Boys Going In, 14,7 (54) 3) Lord Rocket, 14,7 (344) 4) Cool Keeper, 14,8 (16) 5) Midnight Moon, 14,9 (339). Opl: Leo on Line (45). Tvilling(5/6): 9,58. Trio(5-6-3): 138,39. Odds: 5,11. Plats: 3,03-3,36.

Lopp 5 2140 auto: 1) Kirikou, Magnus A Djuse, 18,4 (49) 2) Alvena Valva, 18,4 (68) 3) Candy R.S., 18,4 (112) 4) Kenedisa Rollax, 18,8 (87) 5) Benita, 18,8 (58) 6) Fetiche Boko, 18,8 (63). Opl: Roxy L.N. (48), Thermal (390), Ängens Indra (322), Be Bop a Lola (375), Melizza Girl (293), Maidonna (225). Tvilling(1/7): 14,19. Trio(7-1-11): 300,79. Odds: 4,92. Plats: 2,19-2,08-2,45.

Lopp 6 1640 1) Röyns Kasper, Ragnar Fremstad, 26,9 (35) 2) Hongslo Gutten, 27,0 (44) 3) Järvsö Jansing, 28,5 (168) 4) Lex Peidei, 27,8 (48) 5) K.A.Laspingla, 28,9 (181) 6) Joel Klipp, 29,1 (109) 7) Oddsi, 29,1 (148). Opl: Spik Vilja (322), Tandsmärta (799), Ängsbläsen (256), Ivodin dug (387), Kalljor d10g (64). Tvilling(9/13): 8,59. Trio(9-13-3): 105,88. Odds: 3,59. Plats: 1,86-2,24-2,88. Struken: 6.

Lopp 7 2140 auto: 1) Esmeralda Boko, Per Linderoth, 19,5 (41) 2) California, 19,7 (83) 3) Power Age, 19,7 (24) 4) Simb Carrie, 19,7 (323) 5) Freedom Band, 19,8 (378) 6) Gekko, 19,9 (180) 7) Runaway Train, 20,0 (126) 8) Bubbel U.N.G., 20,1 (202). Opl: Ediba (867), Lady Rigas (61), La Chaaya's Robina (784), Åman Hornline (925), Here to Rule F. (1331), Digital Scale (367). Tvilling(2/8): 11,93. Trio(8-2-5): 77,09. Odds: 4,12. Plats: 1,86-2,30-1,55. Struken: 10.

Lopp 8 2140 auto: 1) Limping Shrimp, Susanne H Osterling, 16,8 (49) 2) Julio Gold, 17,0 (93) 3) Prince Cobol, 17,1 (96) 4) Elles W.Linnea, 17,1 (238) 5) Collins, 17,2 (235). Opl: Hidden Secret (230), Digital Engine (14), Poirot Rick (351), Nappe Calvin (836). Tvilling(4/5): 22,55. Trio(4-5-2): 108,00. Odds: 4,93. Plats: 1,56-1,94-1,91. Struken: 10.

Lopp 9 1640 auto: 1) Golden Delicious, Ulf Ohlsson, 16,2 (49) 2) VästerboFeelsoFine, 16,7 (378) 3) Vanessa Streamline, 16,7 (383) 4) Ragazzo N.O., 17,1 (18) 5) Backes Kosing, 17,2 (1111) 6) Starpoint Legacy, 17,3 (65). Opl: Laddergoat (876), Boreas Petes (105), Malin Blågul (1182), Olymp Amok (125), Red u (119). Tvilling(2/12): 96,04. Trio(2-12-4): 2321,18. Odds: 4,93. Plats: 2,53-7,07-10,10. Struken: 7.

Lopp 10 2140 1) Trippa Undan, Marcus Lilius, 27,9 (44) 2) Järvsö Blomster, 28,8 (15) 3) Snonsöy Elda, 29,8 (48) 4) Katla Kiro, 30,0 (104) 5) Höiby Krissa, 34,3g (223). Opl: Spikmira dug (364). Tvilling(7/8): 3,42. Trio(8-7-5): 21,06. Odds: 4,43. Plats: 1,03-1,01-1,03. Strukna: 3 och 4.

Lopp 11 2140 1) Joan Chip G.L., Per Linderoth, 19,4 (16) 2) Bellona Hornline, 18,8 (49) 3) Quebec Frontline, 18,8 (319) 4) Zille Crofter, 18,9 (706) 5) Masterofthewind Ås, 19,1 (580) 6) M.T.Furyk, 19,2 (1089) 7) Baron Hornline, 18,5 (164) 8) Cankus Quid, 19,2 (100). Opl: Orantes (453), Blackridge Elvis (248), Going Gunvald (650), More Muscles (855), Stolen Moment (938), Contador (439), Viva Las Divas d15g (141). Tvilling(1/4): 4,43. Trio(1-4-5): 156,27. Odds: 1,60. Plats: 1,28-1,38-2,84.

Systemantal V65: 85 492

Oms: 4 702 009 kr