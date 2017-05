Lacquer And Lace spikas trots ytterspår när Östersundstravet kör lunchtrav

Lacquer And Lace är ett jättekapabelt sto som duger högt upp i klasserna. Hon hade varit ifrån på grund av skada sedan år 2015 senast och hon såg fin ut som tvåa från ledningen. Nu tror vi att hon är mogen för seger och spikar trots ytterspåret i V4-2. Cobourg Hanover var tapper senast och har goda möjligheter i V4-3, men Charlie Mearas har aldrig förlorat felfri, 7 segrar på 10 starter, och är farlig att räkna bort i årsdebuten. Vidöppet och vi garderari V4-öppningen, medan ungefär hälften av hästarna ser ut att göra upp om segern i V4-finalen. Fitzcarraldo och Hot Pride är kanske bäst, men de har båda stått över tävling i några månader.

V4-förslaget 144 rader

Avd:1: 2 K.A.Laspingla,3 Joel Klipp, 4 Rubus, 5 Moelven, 6 Romanova, 7 Eldpeppi, 8 Rikungen, 10 Brenne Brakar, 11 Järvsö Jansing, 12 Karlängs Lill, 13 Mitt Hjärtas Frode, 15 Fylkingres. 9 Fräcke Vicke, 14 Stark

Avd.2: 8 Lacquer AndLace res. 9 Vilma Spring, 1 Sangrita Ås

Avd.3: 6 CobourgHanover, 10 Charlie Mearas res. 5 Noel Face, 11 Hope Solo

Avd.4: 6 Fitzcarraldo, 7 Leonas Santo, 8 Global Millionaire, 9 Hot Pride, 10 Stall Warning, 11 SpecialOffer res. 5 Evident Ås, 4 Jobie Fargo

V5-förslaget 160 rader

Avd:1: 1 Prince Hills, 4 Cash Life, 5 Seneca T.P., 6 Havannah Zon, 7 Dior Silvåkra, 8 Julius T.J., 9 Somekindofmonster, 11 Thrilling, res. 10 Cline, 3 Lill Nona Kullers

Avd.2: 1 Källdals Faksen, 3 Lyseng Stjerna, 5 Nes Troll, 6 Ennos Zoya, 15 Björli Thor res. 14 Moe Pärla, 8 Hara Baktus

Avd.3: 11 Muchacho L.B.res.4 Benedictus, 12 Olimeda

Avd.4: 2 Fröken Ulli, 5 Åhs Hedda, 6 Källdals Laura, 11 Hektor Fantastisk res. 1 Heggfaksa, 9 KarlängsOskar

Avd.5: 4 Isn´t It Ironicres. 7 Boreas Petes, 5 Street Justice

Dagens dubbel-förslaget 6 rader

Avd.1: 6 Cobourg Hanover

Avd.2: 6 Fitzcarraldo, 7 Leonas Santo, 8 Global Millionaire, 9 Hot Pride, 10 Stall Warning, 11 SpecialOffer

Analyser V4-loppen

En vidöppen spårtrappa! Tipset får Romanova som gått bra i Norge under våren och hon har vettiga förutsättningar. Fylking står perfekt inne på propositionen och i full form rundar Kim Backmans hingst allt, men han uppträder lite ojämnt. Järvsö Jansing har gjort många fina prestationer och slår till när man som minst anar det. Moelven återkommer efter uppehåll och kan tänkas för ”Svärdan”.

Lacquer And Lace är en jättefin travare som utan tvekan duger inom V75 i nuvarande klass. Hon har haft otur med skador och ströks tre gånger då hon skulle göra comeback under våren, men gick finfint efter två års uppehåll på Umåker senast. Med loppet i kroppen tror vi att hon är segermogen och hon höjer sig här. Lär troligen släppas till ledningen och vi spikar! Vilma Spring är en fin travare i comeback från bakspår. Parkes visade finfin form senast, men behöver ha tur för att komma in i matchen. Pandora Diamant har farten och kan överraska.

Cobourg Hanover imponerade stort på Bergsåker och gick gången därpå 13.9/1640 meter utvändigt om ledaren, utan att få vinna. Fin segerchans. Charlie Mearas är en kanonhäst som aldrig förlorat felfri och trots avsaknaden av lopp i kroppen vill vi gardera med honom. Noel Face var överraskande vass senast och tas med vid ytterligare gardering. Körs till spets? Hope Solo gynnas av ett högt utgångstempo och är nästa bud.

Leonas Santo har ingenvidare resultatrad, men valacken har verkligen härdats i tuffa sällskap och är betydligt bättre än vad man kan tro. Står vettigt till i denna spårtrappa ochfår tipset. Global Millionaire är startsnabb och kanske körs till ledningen då han är mycket mera rutinerad än de invändigt. Får bestämma? Hot Pride var riktigt bra ifjol och återkommer efter uppehåll. Ett givet bud. Stall Warning har två lopp i kroppen och streckas tidigt.

Klaringen

Lacquer And Lace (V4-3) är en topphäst som varit ifrån länge på grund av skada, men hon var fin i återkomsten senast då hon riktigt kunde svara smygkörda Malgomaj B. som kom ute i banan. Med lopp i kroppen tror vi Markus Pihlströms häst vinner!

Draget

Fylking (V4-1) har det sämsta utgångsläget, men har ocksåklart bäst fart i fältet och om stämmer det bara på vägen så blir han svårstoppad.

Mörka molnet

Hope Solo (V4-3) vann senast via en fin avslutning, men det är betydligt bättre motståndare denna gång och vi tror det blir jobbigt för stoet att runda allt.

Dimman

V4-öppningen är verkligen svårlöst! Som så ofta förr har de bästa hästarna svåra utgångslägen i en spårtrappa. Banan kan, vid fint väder, bli verkligt snabb på måndag, vilket gör det svårare att runda fält.