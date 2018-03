Olsen och Blekkan dubblade inom Grand Slam 75

Det blev en överraskning i GS75-inledningen sedan Jan Ove Olsen vunnit med dryga 30-oddsaren Castle Rose efter invändig löpning och lucka till slut.

– Det har strulat lite med positioner på slutet, men nu blev det bra för oss när det blev lite körning första 500, sade Olsen.

Olsen fortsatte med mer betrodde Priestess som han tidigt körde till ledningen.

– Det är en fantastisk fin häst som vi fick köpa jättebilligt, sade Olsen.

– Det började bra men sedan var det ett knä som krånglade. Nu var hon så fin hemma att jag tyckte det var lika bra att starta trots att han inte gått några banjobb, fortsatte han efter segern på 1.14,1a/1 640 meter.

Trots dubbelsegern har han inga större förhoppningar på stallet det här året.

– Jag tror det blir en mellansäsong, men vi har fina hästar i stallet så nästa år kommer vi, menade han.

Jomar Blekkan tog också två dagssegrar och inledde med Komnes Omer efter att ha kört sig till ledningen dryga varvet kvar. Favoriten Backegubben kom fort men hade förmodligen inte hunnit fram även om han inte galopperat till slut.

Med Gaardens Viktor ledde han från start till mål i ett lopp där favoriten B.W.Sture startgalopperade. Segertiden blev 1.25,8a/2 140 meter.

– Det är en häst som var bra som tre-och fyraåring, men sedan vet jag inte vad som hände och han fungerade inte på 1,5 år, men tack vare tålmodiga ägare har han kommit tillbaka, sade Blekkan.

Segern till Hagmyren när Rikard N Skoglund vann med Tommy Norströms Rally Didrik.

– Jag körde till på sista bortre och sedan var det klart, sade Rikard, som var lite missnöjd med att han inte vann med favoriten Guiseppe Boko i GS75-inledningen.

– Hade jag fått köra loppet som det stod i boken hade vi nog vunnit, nu blev det en lite för snabb öppning, men hästen gjorde ett bra lopp, menade han efter den tredjeplatsen.

I ett sprinterlopp hade Jan Norberg allt under kontroll bakom Robert Bergh-tränade Il Diablo efter att tidigt tagit hand om ledningen. Via 1.13,7 sista tusen försvarade han sig säkert mot i första hand Vikens Beer Hunter.

– Jag kände att han kunde öppna och det var riktigt mäktigt från start, sade Norberg som hade mycket att åka med hela vägen.

– Det var tussarna kvar, konstaterade Norberg.

Det började med en skräll och avslutades med en annan och spiken i kistan för de som hängde kvar slog Sofia Frilén in när hon satte dit 45-oddsaren Benita, tränad av Ingemar Söderberg. Segertiden blev 1.15,6a/2 140 meter.

– Det är helt otroligt att det går så bra, sade Sofia som var tvåa med Order By Box tidigare under dagen och även tvåa på V75 under lördagen.

– Hon behöver sådana här lopp och det blev perfekt för henne och hundra kvar var det klart, fortsatte Sofia.

Jan-Olov Persson hade ingen lycka inom GS75 men tog en stalldubbel utanför genom Eld Rask och Björlifanner. Treårige Eld Rask debuterade på 1.31,9/2 160 meter och noterade tillsammans med tvåan Guli Roy, som även tränas av Persson 1.29,0 sista tusen.

Mats Persson