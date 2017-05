Quid Pro Quo singelstreck i intressanta V65-tävlingar på Östersundstravet

Vi provar med topphästen Quid Pro Quo i V65-öppningen som bör ha toppchans direkt i årsdebuten, bara formen är ok. Blits Buitenzorg får tipset i V64-2, men det är tillägg på bra hästar som såklart provar att hålla undan. Hage Jerven har öppnat året bra och får tipset i V64-avslutningen men spår 8 har ställt till det för bättre hästar än honom. Sirikit N.O. är en annan norsk gäst som får vinnartipset, i V65-3. Han står bra till och har visat fin form. Stigge Steel är en intressant stark häst i comeback som kan vinna direkt, men vi varnar för Avena Dangerous som kan skrälla till igen! Riktigt klurigt är det iV65-5 där många jämna fina travare möts. Spartacus Lavec har ett par lopp ikroppen, ett perfekt utgångsläge och kan vara draget i loppet.

Klaringen

Quid Pro Quo (V64-1) har fina meriter och i god form duger hangott i gulddivisionen. Återkommer efter uppehåll och är lite svårbedömd, menhan brukar vara i ordning direkt och vi väljer att spika!

Draget

Avena Dangerous (V64-3) gick med riktigt bra i ryggar i stenhårttempo senast och såg segerfarlig ut då han vreds till attack islutkurvan, men möjligen ville hästen tillbaka till stallet för han bröt ut ådet väldigaste och tappade alla sina möjligheter. Han har skrällt förr och kangöra det igen!

Mörka Molnet

Stenegårds Lotta (V64-5) har gått riktigt bra då hon kommit tilltäten och fått bestämma farten. Men bakifrån har hon haft svårt att sköta sigoch bakspår över full distans på tillägg känns inte som hennes likör,åtminstone inte ännu.

Dimman

Det är flera öppna lopp inom V65-ramen samtidigt som det intefinns någon given spik! V65-5 känns som ett jämnt lopp och de på papperet bästahar de sämre utgångslägena vilket innebär att positionerna sannolikt blirdirekt avgörande för utgången.

Tips övriga lopp:

Lopp 1: 2 Chasen Am – 8 Kövras So Far – 12 Dream U.N.G. outs. 3 OneEdition

Lopp 2: 11 Lillsessan – 15 Spänning – 8 Hulte Idun outs. 7Bredviks Ellinor

Lopp 9: 3 Moe Blixten – 1 Tyri Balder – 12 Trippa Undan outs. 4Prins Elden

Lopp 10: 8 Eliax – 11 Jobie Fargo – 13 Jo Jo Bear outs. 2 SahbraÅs

V65-förslaget 432 rader:

Avd.1: 4 Quid Pro Quo res. 1 Leo On Line, 5 O.P´s Flirt

Avd.2: 1 Christian Palema, 3 Miller, 7 Blits Buitenzorg res. 8Panic Button, 4 Tweener

Avd.3: 5 Avena Dangerous, 9 Stigge Steel, 13 Lugnets Sardonyx res.8 Joconelli, 6 Olymp Amok

Avd.4: 4 Lia Lisa, 6 Höstbo Irene, 7 Sirikit N.O., 9 Knutrappa,res. 15 Morten, 10 Klack Leya

Avd.5: 3 Spartacus Lavec, 4 Cliffon, 9 Hope Solo, 11 KenedisaRollax res. 6 Västerbofeelsofine, 10 Action Stations

Avd.6: 4 Vervinn, 5 Rigel Spik, 8 Hage Jerven res. 3 Hara Baktus,13 Joel Klipp

Analyser:

Quid Pro Quo är en riktigt bra travare som duger i gulddivisionen då han är i god form. Årsdebut denna gång och formen är oviss, men Svante Båths travare har toppchans om han är i normal författning. Vi spikar! Leo On Line har glatt hemmapubliken många gånger och han har rätt förutsättningar denna gång. Ett givet segerbud! O.P.´s Flirt visade form senast via en vass finish och tas med vid gardering!

Blits Buitenzorg har övertygat inom montédisciplinen och håller finfin form. En god segerchans om han håller sig lugn. Miller trivs fint iledningen och har ett fint utgångsläge. Christian Palema kommer med två raka segrar och från innerspår får han säkert en passande resa. Tweener är en bra häst som kan vinna om det stämmer på vägen. Panic Button brukar göra bra ifrånsig i Östersund och kan överraska.

Stigge Steel är en stark travare som duger gott här, men formen ärsvårbedömd i årsdebuten. Behöver loppet? Lugnets Sardonyx ser allt bättre utoch är tidig, trots det usla utgångsläget. Avena Dangerous hängde med bra i ett stenhårt tempo senast och såg segerfarlig ut då han styrdes på i slutkurvan på Solvalla senast, men han bröt då ut kraftigt och tappade bort sina möjligheter. Ser formstark ut och passas noga.

Sirikit N.O. är en duktig norska med vass kusk som får tipset! Lia Lisa visade god fart ifjol och kommer ut med bra kusk efter uppehåll. Leder hela vägen? Knutrappa har efter tre års frånvaro tre segrar på fyra starter och Torsten Blomqvists häst är given på lappen! Klack Leya vann i Östersund i vintras och är ett av många bud. Stenegårds Lotta är snabb men bakspår på tillägg talar emot henne. Hammars Birk och Morten har båda bra fart i kroppen, men står illa till.

Klurigt! Spartacus Lavec är en bra häst som har två lopp i kroppen efter ett långt uppehåll. Har rätt förutsättning och får tipset i ett öppetrace! Cliffon vann efter vila senast och lär vara bättre med loppet ikroppen. Har ett perfekt utgångsläge och är given i resonemanget! Västerbofeelsofine är alltid med i platsstriden och kan tänkas. Kenedisa Rollax kommer från tvåårssegrar och är långt framme igen. Hope Solo, Action Stations och O.P.´sFabulous är ytterligare tre vassa bud från dåliga utgångslägen.

Hage Jerven är en bra norsk gäst som ser ut att höja sig något och kan tänkas som singelstreck, men Jomar Blekkan har dragit ett ytterspår och detkan kosta att komma vettigt till. Laddas direkt? Vervinn tog raka segrar i höstas och är spännande i sin comeback för Mikael Halvarsson. Och utgångslägetär perfekt. Hela vägen? Hara Baktus är en fin sprinter i fin form och Ove A Lindqvist känns intressant på honom. Rigel Spik är kapabel och ses som enoutsider!