Selmer I.H. singelstreck i lärlingsloppet under lördagens V65–omgång på Östersundstravet

I snabbloppet (V65-3) startar visserligen bara sex hästar, men loppet ser riktigt jämnt ut och samtliga kan vinna även om hemma hästen Leo OnLine och Mr Vox får räknas som kantbollar.

Singelstrecket placerar vi på treårige Selmer I.H.(V65-4) som får representera klassen i det här lärlingsloppet. Distansen är kanske ingen fördel, men vi tror ändå att Samu Sundqvist reder ut det här.

V65-1:

Hagentoy kommer från två raka starter inom V75. Nu ser det inte enklare ut och han är dessutom perfekt in matchad i loppet. Castle Hall är segerlös hittills i år, men bättre än raden och värd att se upp med. BourneIdentity avslutade starkt senast och har hittat formen igen. Löser det sig från ett tråkigt läge kan de gå. Noel Face står tufft inne på pengarna men har igen gäld ett bra läge.

Ranking: 5-3-8-1-9-6-4-2-10-11-12-7

V65-2:

Bonaldo har varit riktigt bra på sistone och har en passande uppgift. Hägern T.H. Är van att tampar i tuffa årgångslopp och måste streckas tidigt. Junigoggen har form men vinner inte så ofta. Ulvsås Rune har kapacitet att vara långt framme om det skulle klaffa för honom.

Ranking: 6-9-8-5-2-10-12-7-3-4-1-11

V65-3

Order By Keeper var riktigt läcker vid segern senast i ett billigt lopp. Nu är det tuffare emot, men det kan gå vägen det också som han såg ut senast. Bandit Hornline är van tuff konkurrens och vann på en topptid senast, Givet motbud. Magnifik Brodde har tjänat minst pengar av de som startar i loppet, men duger ändå gott i den här omgivningen. Boys Going In var fin vid segern senast och går inte att räkna bort.

Ranking: 2-6-4-5-1-3

V65-4:

Selmer I.H. har hög seger procent och ett fint utgångsläge. Blir normalt sett mycket svårslagen. Fetiche Boko är på gång igen med några lopp i kroppen och har en vettig plats chans. Idaho Sund har form men behöver tur från det här läget på den här distansen. Uposatha fick inget med på V75 senast, men är hon lika bra som i starterna innan går hon inte att räkna bort om man garderar favoriten.

Ranking: 3-1-10-7-2-9-4-5-6-8-12-11

V65-5:

Vestpol Gladiator är startsnabb och travsäker och det kan han vinna det här loppet på. Holene Odin gör debut i Tjomslands sverigefilial och har gått fina tider hela tiden i Norge. Måste räknas. Fylking har inte fått något med på V75 på slutet, men det här ser betydligt enklare ut. Eldodin är lite på gång i sin nya regi och kan vara en platslurling.

Ranking: 8-10-9-3-11-13-12-7-5-2-4-1-6

V65-6:

Ghost Keeper fick utdelning på kunnan det senast och är en av två med riktigt bra chans i det här loppet. Weekend Fun galopperade från start inom V75 senast. Mycket bra innan dess och måste streckas. In Disguisehar läget och lite platschans. Imakeaflirtwithyou kommer från seger men möternormalt sett några som är för bra nu.

Ranking: 9-12-1-5-13-14-10-15-6-8-7-3-11-4-2

Systemförslag:

V65-1: 3,5,8 (5,9)

V65-2: 6,8,9 (5,2)

V65-3: 2,4,5,6 (1,3)

V65-4: 3 Selmer I.H. (1,10)

V65-5: 8,9,10 (3,11)

V65-6: 9,12 (1,5)

216 rader. Kostar: 216 kronor

Övriga lopp:

Lopp 1: 9 Troll Prinsen - 5 Slåttfaksa - 6 Källsjögutten.Outs: 3 Lassbyns Heta Lina.

Lopp 2: 8 Sölvsveds Atlas - 2 Haga Modde - 4 Lapp Jon. Outs: 7 U.Dox.

Lopp 9: 1 Wing Man - 3 Mikado Amok - 5Nobootsontheground. Outs: 13 Valentino Demi.

Lopp 10: 10 Zitor - 12 Jan Livar - 1 Fröken Ulli. Outs: 7Klack Leya.

Lopp 11: 12 Laurentius Cash In - 9 Laddy Laday - 7California. Outs: 10 Olymp Amok