Skulle starta på V75 i Östersund – nu tvingas hästen avlivas

Sexårige travhästen Ossmann, som tränas av Bergsåkerstränaren Öystein Tjomsland tvingades avlivas under tisdagen.

Hästen som i helgen skulle starta på V75 på Östersund i storloppet Jämtlands Stora Pris, skadades allvarligt vid en olycka hemma på gården i Norge.

– Väldigt tråkig dag. Vår käre Ossmann måste avlivas på grund av en olycka på gården. Tack för all glädje du har gett ägarna. Vila i frid, skriver delägaren Tommy Rössland på Twitter.

Hästen som under lördagen skulle köras av per Linderoth har under karriären sprungit in 856 376 kronor.