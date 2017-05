Väntade vinnare på Östersundstravet under lördagen

Under goda väderförutsättningar stod en öppen och spelvänlig V65:a för dörren under lördagskvällen.

När kvällen skulle sammanfattas var det noterbara att valacken Longcat Hanover med norske Jomar Blekkan i sulkyn fick segra i V65–1 med lite av en skrällseger. Detta till oddset av 22.18.

I V4 var samtliga segrar lågoddsare och hälften av dessa från Norge, därJomar Blekkan styrde Hage Jerven till seger i V4–4 och Sirikit N.O. tillsammans med Edvard Kristiansen gjorde detsamma i V4–2. Oddsen för dessa låg på 1,64 respektive 3,81.

I övriga V4–lopp segrade urstarka Hope Solo i V4–3, medan vinnaren i V4–1 var den gedigne Lugnets Sardonyx och styrdes av Magnus Nilsson.

Östersunds hemmakuskar hade inte sina bästa dagar på jobbet och dem som till slut placerade sig bäst var när Lars–Åke Svärdfäldt tillsammans med Moetiv slutade tvåa i lopp 2 och när samma valör tilldelades VästerboFeelsoFine styrd av Thomas B Nilsson i V4–3.

Nästa tävling, tillika årets höjdpunkt, blir dubbeltravet med V75, 9–10 juni.

Resultat

Östersundstravet lördag:

Lopp 1: 1) 2. Chasen Am (Martin P Djuse) 2) 8.Kövras So Far 3) 10.In Disguise. Odds: 4,88. Plats: 2,26-2,02-1,90. Tvilling (2/8): 9,47. Trio (2-8-10): 339,13.

Lopp 2: 1) 2.Zitor (Micael Melander) 2) 4.Moetiv 3) 11.Lillsessan. Odds: 4,08. Plats: 1,93-4,46-2,72. Tvilling (2/4): 15,84. Trio (2-4-11): 199,62.

Lopp 3: 1) 2.Longcat Hanover (Jomar Blekkan) 2) 1.Leo on Line. Odds: 22,18. Plats: 4,77-2,05. Tvilling (1/2): 25,49. Trio (2-1-4): 119,18.

Lopp 4: 1) 7.Blits Buitenzorg (Sofia Adolfsson) 2) 8.Panic Button 3) 1.Christian Palema. Odds: 2,31. Plats: 1,10-1,42-1,13. Tvilling (7/8): 7,80. Trio (7-8-1): 40,81.

Lopp 5: 1) 13.Lugnets Sardonyx (Magnus Nilsson) 2) 10.Isn't it Ironic 3) 5.Avena Dangerous. Odds: 4,64. Plats: 2,46-7,07-4,89. Tvilling (10/13): 78,70. Trio (13-10-5): 2005,88. Strukna: 3.

Lopp 6: 1) 7.Sirikit N.O. (Edvard Kristiansen) 2) 9.Knutrappa 3) 3.Rigumman. Odds: 3,81. Plats: 2,05-1,74-5,56. Tvilling (7/9): 6,46. Trio (7-9-3): 233,22. Strukna: 11, 13.

Lopp 7: 1) 9.Hope Solo (Magnus A Djuse) 2) 6.VästerboFeelsoFine 3) 11.Kenedisa Rollax. Odds: 3,42. Plats: 1,37-2,76-1,57. Tvilling (6/9): 14,06. Trio (9-6-11): 106,44.

Lopp 8: 1) 8.Hage Jerven (Jomar Blekkan) 2) 6.Moe Pärla 3) 7.Itzo. Odds: 1,64. Plats: 1,36-2,57-6,19. Tvilling (6/8): 10,01. Trio (8-6-7): 213,65. Strukna: 1.

Lopp 9: 1) 12.Trippa Undan (Nathalie Blom) 2) 11.Voje Nido 3) 3.Moe Blixten. Odds: 4,03. Plats: 1,67-8,28-2,09. Tvilling (11/12): 90,10. Trio (12-11-3): 1058,07. Strukna: 8.

Lopp 10: 1) 14.Castor U.M. (Martin P Djuse) 2) 11.Jobie Fargo 3) 8.Eliax. Odds: 4,10. Plats: 1,59-1,85-1,36. Tvilling (11/14): 16,92. Trio (14-11-8): 94,89.