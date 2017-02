Den svåra halka som drabbade länet under torsdagen håller sig till viss del kvar även under fredagen. Trafikverket varnar för att det bitvis kan vara isig eller våt vägbana på E 14 ända från Storlien till Ånge. Nära Storlien ska det även ha skett en trafikolycka under morgonen.

Dock finns det inga rapporter om störningar i busstrafiken på Länstrafikens hemsida.

