Fortsatt risk för höga vattenflöden – nytt regnområde på väg in

En översvämmad väg orsakar trafikproblem i Lofsdalen. Väg 502 är avstängd helt på grund av översvämning.

Och en klass 1 varning finns utfärdat av SMHI för höga vattenflöden.

– Det gäller främst de södra delarna av länet. Det ser ut att bli uppehåll under lördagen, men under söndagen kommer ett nytt regnområde in från söder, säger Maria Jönsson, meteorolog vid Foreca.

Det är snösmältning och regn som gör att det lokalt kan ge höga flöden i små vattendrag i och nära fjällen i Härjedalen.

