Skåpbil körde in i folkmassa vid moské i norra London – en person död

Händelsen ska ha skett utanför Muslim Welfare House i närheten av Finsbury Park där det finns en moské och ett kulturcenter. Fordonet kördes in i en folkmassa utanför moskén omkring 00.20 lokal tid natten mot måndag, skriver Expressen.

Föraren av skåpbilen, en 48-årig man, har gripits och antiterrorpolis arbetar med händelsen. Enligt brittisk polis finns det just nu inte några andra misstänkta men utredningen pågår, skriver Expressen. Enligt premiärminister Theresa May rör det sig om "en potentiell terrorattack", skriver The Guardian.

Minst en person ska ha dött i attacken uppger Londonpolisen. Vid händelsen skickades 60 sjukvårdare till plasten. Den brittiska räddningstjänsten uppger att åtta av de skadade personerna är förda till tre olika sjukhus i London. Utöver det vårdades ett antal personer direkt på platsen.

Ett vittne berättar för BBC hur han i sista stund lyckades ta skydd från skåpbilen.

– Han kom rakt emot oss. Det var en massa människor. Jag bara hoppade. Alla är skadade, alla är verkligen skadade.