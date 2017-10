YOHIO tillbaka med ny singel: "Har många spännande planer på gång"

Nästa fredag släpps den nya singeln 夏の終わりの約束 och i ett pressmeddelande skriver YOHIO att han ser framemot släppet.

Samtidigt kommer han att jobba vidare med sin karriär som låtskrivare åt andra artister, främst för den asiatiska marknaden. YOHIOs band DISREIGN kommer även att fortsätta med sina aktiviteter.

– Med andra ord har jag många spännande planer på gång, säger YOHIO i pressmeddelandet.

Genombrottet i Sverige kom 2013 när han tävlade i Melodifestivalen med låten Heartbreak Hotel. Därefter har YOHIO sålt guld-och platina, haft flertalet listettor, turnerat för utsålda arenor, slagit otaliga publikrekord under sina signeringsturnéer och medverkat i de största Svenska och Japanska TV-showerna. Han har även medverkat som skådespelare i TV-serien Jordskott och gett sin röst åt en av huvudkaraktärerna i Disneyfilmen Insidan ut. Dessutom har YOHIO gjort den venska rösten till huvudkaraktären Taki i Japans största animesuccé någonsin Your Name.