Barnmorskor måste få arbeta under rimliga villkor

Den 5 maj, firas den internationella barnmorskedagen världen över. I år firas barnmorskedagen med temat ”100 years of progress” och leds av det internationella barnmorskeförbundet International Confederation of Midwives som fyller 100 år i år.

Bristen på utbildade barnmorskor bidrar till en kostnad på över 800 kvinnoliv per dag på grund av komplikationer under graviditet, osäkra aborter och ökad risk under förlossning och eftervård. Utbildade barnmorskor beräknas kunna förhindra mer än 80 procent av världens mödra- och barnadödlighet men tyvärr har pandemin tillsammans med krig och konflikter försämrat situationen för världens kvinnor och barn.

Även i svensk mödra- och förlossningsvård och annan kvinnovård krävs att vården organiseras så att möjligheten finns att ge en bra jämlik vård och ett individualiserat bemötande. Samtliga 21 regioner saknar barnmorskor och ersätter därför barnmorskor i för stor utsträckning med grundutbildade sjuksköterskor, till exempel i den ömtåliga vården efter förlossning. Det ger sänkt vårdkvalitet och är inte acceptabelt i ett rikt land som Sverige.

Lösningen ligger i att barnmorskor får arbeta under rimliga villkor, få fyra veckors sammanhängande semester under sommaren, en löneutveckling som speglar både kompetens och ansvar, tillsammans med möjligheten att hinna göra ett bra jobb.

I samband med internationella barnmorskedagen vill vi i Svenska Barnmorskeförbundet uppmana alla att ta ställning för att barnmorskor ska få den arbetsmiljö och de arbetsvillkor som krävs för att ge alla vi tar hand om en vård av toppklass.